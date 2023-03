Nadšení ještě trvá. Přepsali jsme dějiny, líčí český baseballista

World Baseball Classic skončil a Češi si z něj přivezli dosud nepoznaný pocit: svět baseballu, i ten špičkový, je registruje. A na příštím turnaji se představí znovu.

Nadhazovač a marketingový šéf českého týmu Lukáš Ercoli v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že je přesvědčen, že Češi podali mimořádný výkon.

Český baseball bude teď podle něj mnohem populárnější než dříve.

Účastnili jste se WBC. Postoupili jste do dalšího ročníku za čtyři roky. Co všechno vám účast v Tokiu ukázala?

Historická účast pro český baseball na nejprestižnějším turnaji světa skončila úspěšně. Udrželi jsme si pozvánku pro World Baseball Classic 2026, což byl náš primární cíl. Nakonec jsme ještě hráli do posledního zápasu o postup do čtvrtfinále, to považuji za neuvěřitelné. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, tak si budu myslet, že je blázen.

Český baseball ukázal, že patří mezi ty nejlepší na světě a dokáže hrát vyrovnaně s nejlepšími hráči světa. Jsem šťastný, že můžu být součástí týmu, který přepisuje světový baseball.

Co bude teď s jednotlivými hráči? Oslovují je agenti, čekají na některé nové smlouvy? Už je něco rozjednané?

Věřím, že výkony některých hráčů v Tokiu je můžou posunout v jejich kariérách. Moc bych jim to přál, zaslouží si to. Ale jestli někdo má nějaké nabídky, to netuším. Věřím ale, že se všichni můžou obrátit na Martina Červenku, který má přes deset let zkušeností s profesionálním baseballem v USA a klukům rád poradí a pomůže.

Co vás na turnaji nejvíc překvapilo?

Překvapilo mě, jaké mají profesionální hráči nastavené podmínky. Organizátor Major League Baseball se o všechny hráče na turnaji staral jako o profesionály z té nejvyšší soutěže. Bylo to úplně odlišné, než na co jsme zvyklí z Česka. Okusit tento přístup jak na hřišti, tak mimo něj byl skvělý zážitek a překvapilo mě to.

Co to znamená pro český baseball? Může se zvýšit zájem doma? Počet dětí, a tím i základna?

Myslím si, že to může posunout celý český baseball o stupeň výš. S takto velkým sportovním úspěchem musí přijít ale také hodně práce od klubů a asociace. Hráči jim dali obrovskou příležitost a teď to bude jen na tom, jak si to odpracujeme. Uvidíme, kam až dokážeme posunout český baseball. Věřím, že má potenciál stát se v Česku mnohem populárnější, než je teď. Ukázal to i World Baseball Classic a obrovský zájem všech médií.

Byl někdo z vás na finále v USA?

Na finále myslím nikdo nebyl. Já jsem ještě zůstal týden v Japonsku, abych poznal tuto krásnou zemi, vážně mě japonská kultura oslovila. Přece jsme stále amatéři a většina hráčů si musela kvůli WBC brát dovolenou v práci. Finále si mohli všichni vychutnat u obrazovek na ČT sport, byla to skvělá baseballová show.

Co bude teď s reprezentací, budete ještě někde hrát nějaké exhibice, nebo se soustředíte na zářijové ME?

Reprezentace bude pokračovat v přípravě na domácí mistrovství Evropy. V červnu nás čeká All Star Game v Chocni a na konci června Pražský baseballový týden. Trenér národního mužstva Pavel Chadim přípravu určitě nepodcení.

Jak bychom mohli na Evropě uspět? Byli jsme dvakrát po sobě pátí. Už to je dobré umístění…