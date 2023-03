Japonský baseballový samuraj vyzkouší i Čechy

Svět se učí jeho jméno.

Shohei Ohtani je dnes tím nejlepším pokračovatelem skvělé tradice japonského baseballu a zároveň i globálním sportovcem. Tohoto nadhazovače a suplujícího pálkaře musíte vidět. Má ten nejlepší baseballový věk a ideální tělesné parametry – 193 cm a 95 kg živé váhy. Je velký, šikovný a nesmírně atletický.

Ale teď to hlavní. Geniální je v tom, co většina světových baseballistů nezvládá. Je komplexním hráčem, který umí skvěle nejen nadhazovat, ale zároveň výborně pálit. Obojí umí na absolutně vrcholné úrovni, což je něco naprosto ojedinělého. To proto, že už od mládí se hráči úzce specializují.

V MLB dnes patří k nejlepším a neužitečnějším hráčům.

Profesionální debut absolvoval v roce 2013 v japonském týmu Hokkaidō Nippon-Ham Fighters. V říjnu 2016 tam zaznamenal nejrychlejší nadhoz v historii japonské superligy NPB rychlostí 165 kilometrů za hodinu. Za dva roky pak přestoupil do Los Angeles Angels v elitní lize MLB.

V Americe začal hned úřadovat. První sezonu vyhrál cenu pro nováčka roku MLB (American League - AL) a cenu pro nejužitečnějšího hráče AL za rok 2021. Stal se také prvním hráčem v historii MLB, který byl vyhlášen All-Star jako nadhazovač i jako pálkař, protože v roce 2021 startoval v utkání hvězd na obou pozicích.

Loni pak Ohtani byl prvním hráčem v moderní éře, který se kvalifikoval do žebříčku odpalů i nadhazování MLB v jedné sezóně.

Ohtani dostal sportovní geny do vínku. Matka Kayoko byla hráčkou badmintonu národní úrovně na střední škole a otec, který pracoval v automobilovém závodě v domovském Óšú, amatérským hráčem baseballu v japonské průmyslové lize. Má starší sestru Yuku a staršího bratra Ryutu, který je amatérským baseballistou.

V Japonsku se Ohtani proslavil jako „yakyū shōnen“ – dítě, které žije, jí a dýchá pro baseball. Jeho prvním trenérem byl otec. Závodně pak začal hrát baseball ve druhém ročníku základní školy.

Baseball v Japonsku Baseball je v Japonsku nejoblíbenějším sportem. První impulsy přinesli Američané ještě v 19. století a profesionální soutěže vznikly ve 20. letech 20. století. Nejvyšší úroveň baseballu v Japonsku je Nippon Professional Baseball (NPB). Velmi populární je i středoškolský baseball, podobně jako vysokoškolský fotbal a vysokoškolský basketbal ve USA. Japonský High School Baseball Championship, který se koná každý srpen, je celostátně vysílán. Atmosféra japonských baseballových utkání je méně uvolněná než v USA. Je to ovlivněné japonským pohledem na život, zdůrazňování skupinové identity, spolupráce, tvrdé práce, respektu k věku a senioritě. Hráči jsou považováni za národní hvězdy a jejich výjimečné výkony ještě zvýšily popularitu baseballu. Dostávají také vysoké státní ceny. Japonsko vyhrálo World Baseball Classic v letech 2006 a 2009.

Už jako teenager si mohl Ohtani vybrat, za jaký přední středoškolský tým bude hrát ve velkých městech jako Osaka nebo Jokohama. Místo toho ale zůstal v severním Japonsku v prefektuře Iwate na střední škole Hanamaki Higashi. Na škole hrál nejen baseball, ale závodil i jako plavec. A po pravdě nebylo hned rozhodnuto, u čeho definitivně skončí. Ohtaniho středoškolský baseballový trenér Hiroshi Sasaki říkal, že mladík byl tak rychlým plavcem, že se mohl dostat na olympijské hry.

Je třeba chápat, co to je za školu. Panuje tam polovojenský systém inspirovaný bojovými uměními samurajů. Pod vedením Sasakiho žili hráči Hanamaki Higashi na akademické půdě a domů se vraceli jen na šest dní v roce. Dostávali tradiční japonskou asketickou výchovu. Ohtani tak musel například uklízet záchody, aby se učil pokoře.

Mezitím se ve hře stále lepšil. V 18 letech už dal nadhoz rychlostí 160 km/h a dostal se i na Mistrovství světa v baseballu 18U v Soulu 2012.

O Ohtaniho rostl zájem v USA, ozvali se Texas Rangers, Boston Red Sox, New York Yankees a hlavně Los Angeles Dodgers. Mladík tak začal vážně zvažovat, že se rovnou přesune do MLB. Nakonec ale skončil u vrcholného týmu japonské ligy Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Umožnili mu totiž naplnit jeho univerzální potenciál – být nadhazovačem i hráčem na pozici, na což Los Angeles Dodgers nebyli připraveni.

Možná to byla dobrá volba, protože Ohtani mohl prohlubovat své komplexní umění a do MLB o pět let později v roce 2018 už přišel jako geniální hráč.

V Japonsku během zápasu hvězd Mazda 2014 nadhodil míč rychlostí 162 km/h, čímž vytvořil nový japonský rekord. Jeho plat se tehdy vyšplhal na 100 milionů jenů (přes 700 tisíc dolarů). Lámal jeden rekord za druhým, v roce 2016 se stal nejužitečnější hráčem PLB a poprvé získal prestižní sportovní cenu Japan Professional Sports Grand Prize. Znovu překonal i rekord v nadhozu NPB – rychlostí 165 km/h.

V roce 2018 přišel očekávaný velký přestup do MLB k týmu Los Angeles Angels. Úspěchy v Americe jsme už zmínili. Díky nim v únoru 2021 podepsal s Angels dvouletou smlouvou v hodnotě 8,5 milionu dolarů.

Sezonu 2021 zakončil s nespočtem rekordů a de facto jako globální superstar. Sporting News vydal článek „50 největších sezón ve sportovní historii“, v níž byla Ohtaniho sezona 2021 zařazena na první místo a předčila skvělé sezóny atletů jako Michael Jordan, Tom Brady, Wayne Gretzky nebo Lionel Messi.

Ohtani je jedním z nejuznávanějších japonských sportovců. Umí sice anglicky a španělsky, ale nemluví plynně a tak raději s médii hovoří prostřednictvím tlumočníka, který překládá japonštinu do angličtiny. Dlouhodobě mu s tím pomáhá Ippei Mizuhara, s nímž se zná od 18 let. Jeho role však daleko překračuje tlumočení. Je zároveň důvěrníkem, kondičním trenérem a partnerem pro házení.

V roce 2021 byl Ohtani zařazen do žebříčku Time 100 nejvlivnějších lidí roku 2021. V srpnu 2022 se stal ambasadorem značky Porsche Japan. Jeho výdělky se oproti roku 2021 ztrojnásobily na odhadovaných 20 milionů dolarů. Marketingově září na obou březích Pacifiku. Smlouvy má se společnostmi Fanatics , Topps a Panini v USA a Asics – nově New Balance, Descente a Hugo Boss v Japonsku. K tomu nové smlouvy s Kowa, Mitsubishi Bank a Salesforce. Úzce spolupracuje i se společností Nintendo nebo New Balance.

Kromě talentu má Ohtani i vynikající pověst. Žádné skandály, žádné bulvární zprávy o jeho společenském životě. Dal 20 milionů dolarů na podporu dobročinných projektů, více než kterýkoli jiný přední ligový baseballista. Až se po této sezóně stane volným hráčem, mohl by podepsat největší kontrakt v historii baseballu – počítá se s 500 miliony dolarů.