Nečekaný pomocník esportů. Covid rozjel v Česku nový druh fotbalu

Covid změnil v Česku hodně věcí a jednou z nich byl i nástup esportů.

„Všechno se zavřelo, včetně fotbalu. Diváci nemohli chodit na stadiony, všichni byli zavření doma a mnohem víc lidí, včetně dětí, začalo trávit čas virtuálně. To byla chvíle, kdy jsme si řekli: „Jo, tohle je ta správná chvíle do toho šlápnout,“ vypráví manažer pražské Slavie Martin Benda o chvíli, kdy se sešívaní rozhodli jít naplno do virtuálního fotbalu.

Esportový tým byl ve Slavii založen o trochu dřív, v covidových dobách však dostal reálnou podobu.

Benda pracuje ve Slavii v oddělení marketingu. Vršovický klub se zajímal o relativně nové odvětví ještě předtím, než do něj aktivně vstoupil. „Hledali jsme správný čas. Začali jsme o tom uvažovat už v sezoně 2017/18, ale pořád nám v Česku chybělo pořádné ‚podhoubí‘ pro to, aby to mělo smysl, abychom si nehráli jenom sami pro sebe,“ vysvětluje.

A podhoubí přišlo s covidovými uzávěrami.

Sparta, největší rival, vstoupila do světa virtuálního sportu dřív. Manažer ticketingu AC Sparta Praha Pavel Kubát podotýká, že Letenští byli v roce 2018 prvním sportovním klubem, který do esportu vstoupil. „Příklady ze zahraničí ukazovaly, že v elektronickém sportu je strmá rostoucí přímka v oblasti sledovanosti, prize money (odměny za výhru), sponzoringu a dalších aspektech. Dalším motivem bylo využít projekt k oslovení mladé generace, na kterou nepůsobí tradiční komunikační nástroje, přiblížit jim a spojit je se značkou Sparty, což může do budoucna být příslib, že se z nich stanou fanoušci i té fotbalové Sparty,“ míní.

Bez sponzorů by to nešlo

Drtivá většina peněz na prize pooly (odměny za vyhrané turnaje) se v turnajích dostává od sponzorů, shodli se oba manažeři. Marketingový manažer sparťanského esportu Jakub Faul dodal, že historicky šlo zejména o výrobce počítačů, periferií, procesorů a podobně. „V posledních letech ale tyto značky doplňují firmy z dalších segmentů, jako zejména sázkové kanceláře, automobilky, banky, doručovací společnosti, výrobci jídla a další. Existují i herní studia, která sama přispívají na prize pooly v největších turnajích ve svých hrách, nejznámější z nich jsou Riot Games, Blizzard a EA Sports.“

„Výjimkou je turnaj The International, který pořádá vydavatel hry Dota 2 – studio Valve. Prize money do turnaje jsou od roku 2015 z drtivé části (přes 90 procent) financovány samotnou komunitou, která si během roku může ve hře zakoupit takzvaný battle pass. Ten kupujícím hráčům otevře možnost dostat se k prémiovým virtuálním předmětům a nejlepším hráčům světa současně přispěje do prize poolu, který se v roce 2021 vyšplhal na rekordních 40 milionů dolarů,“ vysvětlil Faul.

Benda k tomu poznamenal, že Slavia má v tomto štěstí, jelikož dlouhodobě spolupracuje se společnostmi Samsung a CZC.cz. „Oblečení a obuv pak dostáváme od Pumy, i esportoví hráči musí značku reprezentovat. Myslím ale, že jsou za to rádi, mohou se tím identifikovat s fotbalisty, kteří to mají stejně, také nosí klubové soupravy,“ domnívá se.

Už zachvíli na https://t.co/TZX96lz98x můžete sledovat kvalifikaci na EA turnaj v podání @CptKubajz . Tak nabíhejte na Twitch a podpořte ho u spousty těžkých zápasů, které ho čekají. pic.twitter.com/6r8SInrPcz — Slavia esports (@slavia_esports) January 7, 2023

Ještě máme co dohánět

Přestože se podle Faula v posledních letech český esport hodně posunul, stále jsou rozdíly velké. „Rozpočty tuzemských organizátorů turnajů i samotných esportových týmů jsou oproti těm světovým násobně menší,“ podotýká.

To potvrzuje i Benda. „Základní rozdíl je ve financích a v tom, co do toho dáváme lidsky. V zahraničí pochopitelně do toho mohou více investovat, protože na to mají větší rozpočty, víc partnerů a větší sledovanost. U nás se analýzám věnuje manažer esportového týmu, v zahraničí na to ale mají systémy o větším počtu lidí, více analyzují hru do hloubky. Mají třeba i vlastní fyzioterapeuty, experty na psychiku, zkrátka víc lidí dělá větší efekt,“ zdůraznil.

I hráčsky je to podle reprezentanta Slavie Jakuba „Cpt. Kubajze“ Pudila obrovský rozdíl. „Já jsem byl po první kvalifikaci 135. v Evropě a z celkových 512 hráčů jsme byli tři Češi. Oproti zemím jako Anglie, Francie, Španělsko, Itálie nebo Německo, které jsou fotbalovými velmocemi, je velký rozdíl v talentu a přípravě. Ta jejich je daleko propracovanější. V evropských turnajích se dostane do finálového play-off 32 hráčů a většina jich je z těchto zemí. Občas je doplní země jako Dánsko nebo Švédsko, ale to jsou jednotlivci a největší hvězdy dané země. My se můžeme poměřovat třeba s Chorvatskem, ty nejlepší státy jsou ale o hodně dál,“ míní.

Benda i v esportu vidí paralelu se skutečným fotbalem. „Naše fotbalové kluby také dokážou postoupit mezi elitu, například do Ligy mistrů, ale nikoliv pravidelně. K tomu, aby se to zlepšilo a ty lepší země jsme dohnali, potřebujeme dvě věci: sebevědomí a zlepšování individuálních schopností hráčů. Síla českých fotbalových i esportových hráčů je v týmových výkonech. Pokud tady máme na esportové scéně nějaké kvalitní hráče, tak je to spíše v kolektivních hrách typu Counter-Strike,“ říká.

Dokážeme zahraniční kluby porážet

Na otázku, zda jejich tým pořádá zápasy se zahraničními kluby, Benda odpověděl, že v dřívější době to slávisté praktikovali častěji. „Během covidu to byla dobrá příležitost, jak se spojovat s týmy, a zápasy jsme pak streamovali. Později to ale sklouzlo jen k tomu, že když fotbalová Slavia hrála zápas v pohárové Evropě, tak jsme se spojili se soupeřem, jestli mají esportový tým, a v tom případě jsme si proti sobě zahráli. Pro další zápasy ale není příliš prostoru, protože jsme vytíženi přípravou a hraním soutěžních zápasů v ligách a mistrovstvích a je problém se shodnout se soupeřem na termínu,“ vysvětlil.

Jakub „Cpt. Kubajz“ Pudil navíc podotkl, že v esportu nemají české kluby takové jméno, aby soupeř znal hráče jménem. „Nejsme pro ně dostatečně atraktivní protivník. Například vím, že proti jednomu českému klubu nasadil zahraniční soupeř svůj B-tým. Když ale fotbalová Slavia hrála v Konferenční lize proti Feyenoordu, proti mně hrál za holandský klub Julian van de Beek. V té době měl ve Víkendové lize sérii 300 výher a žádnou porážku a to se ještě kvalifikovalo z Víkendové ligy na evropské turnaje. Byl tedy velice známým hráčem a já jej porazil,“ pochlubil se.

Také Faul zmínil, že na začátku letošního února odehrál tým Sparty přátelský zápas proti esportovému Eintrachtu Frankfurt z Bundesligy a přesvědčivě ho vyhrál 3:0 na zápasy. „Nás i fanoušky to bavilo, a tak jsme už v procesu plánování další akce. Rádi bychom si zahráli proti někomu ze Skandinávie,“ předestřel.

„Chceme, aby za nás hráli srdcaři“

Co se týče přestupů mezi kluby, ty podle slov manažerů nejsou tak obvyklé jako ve skutečném fotbale. Kubát podotkl, že esportový tým Letenských je poměrně dlouho pospolu. „Hráči Jan ‚Emerickson‘ Krupička, Martin ‚Caster‘ Štěpán a Jan ‚The Johny‘ Hradil jsou s námi už roky. Letos k nim přibyl Dominik ‚Seron‘ Čermák, u kterého nás ani nenapadlo, že bude dostupný na ‚volném trhu‘. Když se tato možnost naskytla, neváhali jsme, protože v případě Serona se bavíme o Top 3 hráči v ČR. Kdyby volný nebyl, s největší pravděpodobností bychom dál pokračovali ve stejném složení jako loňskou sezonu. Nijak speciálně hráče nelákáme a neoslovujeme, věříme, že spojení s nejsilnější sportovní značkou v České republice Spartou je samo o sobě lákadlem,“ myslí si.

Benda doplnil, že každý hráč má individuální motivaci a nelze to úplně paušalizovat. „My ve Slavii nechceme, aby se hráči rozhodovali ve stylu: „Máme tady tyhle benefity, takové vybavení a nabídneme takové peníze. Berete, nebo ne?“ Pro nás je hodně důležité znát vztah hráče ke značce. Proto pro nás bylo vždy důležité, když jsme se bavili s hráčem, aby měl buď pozitivní vztah ke Slavii, nebo alespoň neutrální.“

„Jednou jsme udělali výjimku, že jsme vzali hráče, který svůj vztah ke Slavii neměl vyřešený. Po půl roce jsme se však rozloučili, protože jsme zjistili, že to není smysluplné, že je to vlastně jen o penězích. Chceme, aby pro toho hráče byla přidaná hodnota, že může ve Slavii působit, že chce klub reprezentovat a participovat na rozvoji, a ne jenom shrábnout odměnu a jít domů,“ vyjasnil esportový záměr sešívaných.

Pro postup do Ligy mistrů nestačí být nejlepší

Faul zmiňuje, že postup mezi evropskou esportovou elitu je pro Spartu priorita. „Cesta vede přes e:Ligu, odkud dva hráči vítězného týmu postoupí přímo do předkola EA Sports Global Series 2023.“