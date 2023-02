Nový brutální sport ohrožuje lidský mozek. I boxeři jsou v šoku

Zápasy, které se v poslední době stávají hitem sociálních sítí, se nyní dostaly do USA. Soutěž Power Slap: Road to the Title je vlastně osmidílná televizní show, kterou vysílá televize TBS. Začala teď v lednu. Odehrává se v Las Vegas za značné pozornosti veřejnosti. Do čela se postavil dokonce známý prezident UFC Dana White.

Pokud jste to ještě neviděli, tak si to představte následovně. Setkáte se s protivníkem v ringu u jakéhosi pultíku. Postavíte se proti sobě tak, aby byl zmíněný pultík mezi vámi. Kolem stojí několik rozhodčích, kteří hlídají průběh, pravidla a chytají padající pořízky.

Vše začíná hodem mincí, která určí, kdo bude začínat. Ne, nebudete se prát nebo bezhlavě mydlit. Je to rafinovanější a o to brutálnější. Pokud začíná soupeř, dáte si ruce za záda a zavřete oči. Nebo taky ne, záleží na vás. A čekáte, až dostanete šílenou ránu. Ale ještě před ní přijdou jeden nebo dva zkušební, zaměřovací dotyky. Rána musí být vedena otevřenou dlaní na tvář. Ne na oko, ne pod bradu. Soupeř má na útok 30 sekund.

Vy při úderu nesmíte ucuknout, zvednout rameno ani zastrčit bradu. Protože se ničeho nedržíte (tak je to v pravidlech americké soutěže Power Slap, někde se borci i drží), tak jdete po ráně většinou k zemi, kde vás chytají asistenti.

Pokud jste první ránu přežili a jste ještě vůbec něčeho schopni, máte opět 30 sekund na to, abyste se vzpamatovali, dostali se zpět do pozice a zkusili odrovnat soupeře.

Boje, které neskončí knokautem a projdou třemi koly, rozhodují soudci pomocí 10bodového systému.

Tenhle brutální „sport“ teď doslova šokoval svět boxu i dalších bojových sportů. „Je to organizované poškozování mozku,“ prohlásil promotér boxerské síně slávy Lou DiBella.

Myslete si o tom, co chcete, ale mnoho lidí to na druhé straně přitahuje. Filozofie fackované je ďábelsky jednoduchá a vypadá zdánlivě spravedlivě a férově. Připravte se na pekelnou ránu, kterou nemůžete vykrýt. V tom je ale i velká zrada, jež mnoho odborníků odrazuje. Je to totiž první takový „bojový sport“, kde se soupeři nemohou a nesmějí bránit.

V Power Slap dostávají tři až pět facek na akci. Bojovníci v boxu inkasují na zápas 300–400 úderů. Víte, jaká je moje odpověď? Když se ti to nelíbí, tak se na to nedívej! prezident UFC Dana White

Kritici tak Slap Fightu vytýkají, že není o bojovém umění, ale hlavně o tom, kdo má větší práh bolesti.

Slap Fight má svůj původ v Rusku a nyní se dostal do popředí zájmu v USA. Na soutěž Power Slap dohlížejí některé z nejvýraznějších postav UFC – od zmíněného prezidenta Dana Whitea po obchodního ředitele Huntera Campbella a právníka Franka Lamicellu.

„Pokud máte nějaké pochybnosti o naší společnosti, podívejte se na Power Slap na TBS,“ tweetoval při sledování prvního dílu 18. ledna boxerský promotér Lou DiBella. „Tohle je důkaz toho, jak jsme všichni v pr.… Pomozte mi!“

I komise zřejmě váhala

Slap Fight jako celek je v USA stále v plenkách, protože Nevadská státní atletická komise (NSAC) to schválila jako profesionální sport pro tento region teprve koncem loňského roku. Na listopadové schůzi komise se podle webu Insider zdálo, že NSAC se souhlasem váhala, protože komisař Stephen Cloobeck požadoval ujištění od Campbella i Lamicelly, že v Power Slap nedojde k žádnému úmrtí.

„Jsi si jistý, že nikdo nezemře?“ ptal se komisař Cloobeck zřejmě v narážce na smrt polského siláka Artura Walczaka, který zemřel ve věku 46 let po fackovací bitvě v roce 2021.

„To je priorita jedna, dva, tři… až deset,“ odpověděl Campbell Cloobeckovi. „To je samozřejmé. Jedním z důvodů, proč jsme to testovali, bylo porozumět aspektům zdraví a bezpečnosti.“

Obrázky a videa z různých fackovacích akcí po celém světě jsou však šokující. Nedávná fackovaná v Rumunsku skončila znetvořením jednoho z účastníků, který navzdory tomu souboj vyhrál.

Boxerský promotér Dmitriy Salita, který zastupuje bojovníky jako Claressa Shields, Jermaine Franklin a Jarrell Miller, označil rumunský klip za strašný.

Lékařští odborníci nemají pochybnosti o tom, že tato záležitost je až extrémně nebezpečná. „Připomíná nám to, že lidé, kteří neriskují, často zneužívají ty, kteří riskují,“ okomentoval Power Slap neurovědec a odborník na otřesy mozku Chris Nowinski.

Promotér UFC Dana White, který stojí za novou show, se snažil Power Slap obhájit tím, že účastníci si dají maximálně tři facky, zatímco v boxu se mohou zasypávat stovkami ran.

„Jako někdo z boxerské komunity, kdo to viděl, jsem byl znechucen,“ řekl ale zmíněný boxerský promotér Salita. „V MMA i v boxu je boj ofenzivní, defenzivní a kombinace obojího. Je to umělecká forma a je to krásné. Pro ty, kteří tomu rozumí, to má nejvyšší sportovní úroveň. V této konkrétní formě zábavy (Power Slap), jak se trénink zlepšuje a lidé jsou silnější, se věci mohou jen zhoršovat – otřesy mozku, vyražené zuby, zlomené čelisti. Je to strašné, je to šílené.“

Odmítají to označit za sport

Fackovanou Salita odmítá označit za sport. Zdůrazňuje, že musí existovat nějaká obrana proti útoku. „Bojovým sportům ani společnosti tohle nic nepřidá.“

Elitní boxer Ryan Garcia, který se má 15. dubna utkat s Gervontou Davisem na mega akci v Las Vegas, byl také zděšen, když viděl Power Slap na TBS. „Je to strašná věc, je třeba to zastavit,“ napsal na twitteru.

Negativně se na fackovanou dívá i prezident nové streamovací platformy Showtime Sports Stephen Espinoza. „Viděl jsem něco málo z akce…, ale je pro mne těžké tomu říkat sport. Dobře, je v tom aspekt odolnosti, ale podívejte… Je tu něco, co uráží moji citlivost. To, že vyhraje ten, kdo vydrží nejtvrdší úder, aniž by se bránil.“

Připustil, že MMA a box mají také svá neodmyslitelná nebezpečí, ale poukázal na to, že hlavním rozdílem oddělujícím zavedené bojové sporty a fackovanou je schopnost bránit se v ringu nebo oktagonu.

„Nebezpečí fackovacího souboje spočívá v tom, že jde o opakované údery do hlavy plnou silou bez možnosti se bránit,“ prohlásil vlivný Espinoza.

Z lékařů nekritizoval Power Slap jen Nowinski, který pozoroval jednoho účastníka, jak po zásahu začal ve vzduchu šermovat rukama, což naznačuje vážné poranění mozku. Je to závažná indikace, kterou lze občas pozorovat i v jiných bojových sportech, ale také v hokeji nebo ve fotbalu. Řecký neurolog Nikolas Evangelau varoval, že náraz na hlavu z úhlu může vyvolat rotační síly na mozek, a tím vést k dočasnému, ale někdy i trvalému narušení jeho funkcí.

Producenti Power Slap se samozřejmě brání. „Utrácíme peníze, abychom se ujistili, že tam máme dva zdravé lidi, řádnou lékařskou péči během boje i po něm. To jsou věci, o kterých potřebujeme vzdělávat lidi, stejně jako jsme je potřebovali vzdělávat ohledně MMA.“