Nový Zéland proti Jižní Africe. MS v ragby znovu vládne jižní polokoule

Už už to letos vypadalo, že by jižní polokoule mohla být konečně sesazena z trůnu. Forma Irska (do šampionátu světové jedničky) a domácí Francie vypadala velmi slibně. Obě země ale tak trochu smolně prohrály už ve čtvrtfinále. Byly to prohry velmi důstojné. Francie o jediný bod podlehla JAR, Irsko prohrálo o pouhé čtyři body s Novým Zélandem. Navíc v semifinále JAR znovu o jediný bod porazila skvěle připravenou Anglii.