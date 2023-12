Obří slalomy v Alta Badii ovládl Odermatt. Byli jsme u toho

Nakonec švýcarský vítěz posledního světového poháru a mistr obřího slalomu Marco Odermatt. Už tu vyhrál dvakrát. „Myslíš, že to dokážeš potřetí, před tebou tu slavil Marcel Hirscher osmkrát a Alberto Tomba čtyřikrát. Kdyby se ti to podařilo hned dvakrát, tak slavného Itala vyrovnáš,“ říkal mu moderátor. „Určitě budu chtít vyhrát, je to skvělá trať, ale mám tu silné soupeře,“ smál se bezprostřední Odermatt, mimochodem hlavní adept na další velký globus.

Poprvé, v roce 1985 tu vyhrál slavný Ingemar Stenmark, když mu bylo 28 let. Jako nejmladší zvítězil již zmíněný Tomba, nebylo mu ještě ani 21 let.

Pýchou závodu je vždy perfektně upravená pista, tradičně jedna z nejlepších v celém seriálu. Není to náhodou, využívají tu speciální model zasněžování. Mimochodem Jihotyrolané jsou v tom absolutní světovou špičkou. Jejich technologie TechnoAlpin, která vybavila i olympijské sjezdovky v Pekingu, je nejen nejlepší na světě, ale zároveň je postavena na maximálním souladu s přírodou. Zasněžování se vždy provádí pomocí dešťové vody, která se přemění na umělý sníh. Ten se pak na jaře rozpustí a vrátí do země.

Při finální úpravě svahu mají pak rolbaři jasné údaje a vědí, kde a jak hluboko mohou jít s radlicí. Nic už neběží podle pouhého odhadu a nikdo si nemůže dovolit vytvářet obří rezervy sněhu. Celé to usnadňuje úpravu trati, na níž pak do konce sezony jezdí turisté, ale zároveň vede i ke značným úsporám vody, elektřiny a lidských zdrojů.

Umělý sníh se vyrábí při procesu, který napodobuje přírodní sníh. Vypadá to následovně – sněžné dělo pumpuje a rozprašuje přiváděnou vodu, která ve formě drobných kapiček téměř zmrzne. Okamžitě při kontaktu se studeným okolním vzduchem (normálně pod -4 °C, -6 °C) se vytvoří ledové krystaly. Do této směsi se opět přivádí odpařená voda. Díky tomu vznikají sněhové krystaly, které padají na zem. Sněžné dělo tak pouze opakuje, co vytváří sama příroda, ale rychleji. Teplota a vlhkost vzduchu musí být ideální. Čím nižší je vlhkost, tím větší je účinnost přeměny vody ve sníh. Struktura umělého sněhu je přitom kompaktnější než u přírodního, takže umělý sníh má o něco lepší fyzikální vlastnosti pro uskutečnění závodu.

Když v pondělí trenéři a členové týmů sbalili po závodu tréninkové tyče a veškerý materiál odvlekli do aut, závodníci už mířili do dalších štací – slalomáři do 2,5 hodiny vzdálené Madonny di Campiglio a sjezdaři do Bormia, které je odtud čtyři hodiny.