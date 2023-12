Problém pro Ledeckou i další. Sjezdaře ničí, co roky nezažili

Něco takového se závodníkům a organizátorům světového poháru v alpském lyžování už roky nestalo.

Po sezónách, v nichž bojovali s oteplováním, tu je opak - nadbytek sněhu. Zima je stále méně předvídatelná a klimatologové varují, že tohle bude nový normál.

Loni se nepodařilo kvůli nedostatku sněhu uspořádat závody v Zermattu dokonce ve výšce mezi 2800 a 3700 metry. Ve spodní části trati bylo málo sněhu. Závody na švýcarsko-italské hranici se ale nejely ani letos. Jenže tentokrát bylo sněhu habaděj. Sněžilo neustále, byla mlha nebo foukal silný vítr.

Situace se opakovala jak přes kopírák v americkém Beaver Creeku. Muži tak do USA letěli z Evropy úplně zbytečně. Z plánovaných osmi závodů neodjeli plných šest. Z toho čtyři byly v rychlostních disciplínách. To mimo jiné znamená, že pravověrní sjezdaři si dosud nezazávodili ani jednou.

Ženy to měly o něco lepší, ale specialistky sjezdařky včetně Ester Ledecké jely závody jen dva.

Je to vážný problém pro závodníky i celé týmy. Vážná situace je to právě pro Ledeckou. Po velké pauze by potřebovala závody jako sůl. Jedině ostrými tréninky a závody na dokonale připravené trati může dohnat manko, které po rok a půl dlouhé pauze nabrala.

Finanční ztráty

Obrovské potíže ale mají i pořadatelé. Tato nepříjemná situaci přináší velké finanční ztráty na všech frontách. Organizátoři tzv. Speed Opening Matterhorn + Cervinia nemohli uspořádat premiérové závody už druhý rok po sobě a budou jednat o tom, co dál.

Zermatt ani Cervinia určitě financemi nestrádají. Jsou to prakticky nejdražší střediska v Evropě, kam se každým rokem v zimě i v létě hrnou tisícovky velmi movitých návštěvníků. Přesto musely dát do přípravy světového poháru velké peníze, které se jim nevrátily.

Přitom řešení by mohlo být celkem jednoduché. Ať málo, či moc sněhu, nejpřirozenější by bylo zahájit sezonu nejméně o měsíc později (dnes je to koncem října v Söldenu).

Některé osobnosti sjezdařského světa na to už apelují. „Vzhledem ke kalendáři světového poháru jsou organizátoři nuceni přijímat opatření, která lyžování škodí. Místo toho by mělo být lyžování průkopníkem v tom, jak věci správně a rozumně zavádět, aby lidé chtěli tuto radost zažívat i v budoucnu,“ kritizoval nedávno příliš včasný začátek seriálu například bývalý vynikající německý slalomář Felix Neureuther.

Začněte až v listopadu

V dopise lyžařské federaci FIS navrhl odstartovat světový pohár až v polovině nebo ještě lépe na konci listopadu. Nabízí začít v Söldenu, ale až o měsíc později hned dvěma disciplínami pro muže i ženy – obřím slalomem a slalomem. Podle něj by to výrazně zvýšilo zájem diváků i proto, že v pozdější termín by se lidé více těšili na zimu.

Neureuther i mnozí další nechápou, proč se sjezdařský seriál musí v polovině listopadu přesouvat někam na sever Finska, kde na něj kouká pouhá tisícovka diváků. Na některých místech přitom alpský seriál v jeden okamžik (například v Kitzbühelu) sleduje až 40 000 diváků. A proč by se závody Zermatt-Cervinia nemohly konat až v polovině nebo na konci března?

Zájmy prodejců vybavení

Dává to smysl i ze sportovního hlediska. Lyžaři a týmy by nebyly pod tak šíleným tlakem. Pořadatelé by měli více času na přípravu sjezdovek a nebyli by nuceni preparovat svah v téměř letních teplotách.

„Do budoucna musíme absolutně přehodnotit termíny, protože potřebujeme mít větší záruky,“ řekl loni novinářům Markus Waldner, hlavní závodní ředitel okruhu světového poháru mužů. „Musíme pozorovat přírodu.“

Jenže to celé má zásadní háček.

Problém je v tom, že tak včasný začátek zimy si vynucují sponzoři. Velké obchodní korporace, které chtějí prodávat zboží ještě před tím, než propukne pravá zima.