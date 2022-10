Oteplení zasáhlo závodní lyžování. Sjezdy v Zermattu se ruší

Světový pohár sjezdařů přitom čekal na takovou novinku snad 20 let. A nutno dodat, že ji opravdu potřeboval. Televizní přenosy alpského lyžování zažívají dlouhodobý úbytek diváků. Jenže všechno dopadlo jinak. Zrušeno, zrušeno, zrušeno! hlásí Zermatt. Jak mužské, tak ženské sjezdy na švýcarsko-italské hranici pod ikonickou horou Matterhorn, které se měly jet na přelomu října a listopadu, se neuskuteční.

Spodní část trati, která končí ve výšce cca 2 850 m u Laghi Cime Bianche, se nepodařilo pořádně vysněžit tak, aby byla bezpečná. Jak ukazují webkamery, sice se na lyžích dá sjet až do cíle, jenže pás sněhu v kritickém úseku je příliš úzký a nedostatečný.

To čekal v této nadmořské výšce opravdu málokdo. Pozitivní zpráva je to asi jen pro Ester Ledeckou, která se kvůli zranění nestačila zatím na závody připravit.

Z prvních šesti závodů Světového poháru jich tak muselo být zrušeno hned pět – kromě kompletního sjezdového programu pod Matterhornem i ženský obří slalom v Söldenu. Mimochodem, tamní „závodní“ ledovec Rettenbach také utrpěl během léta viditelné změny. Znamená to samozřejmě obrovské finanční ztráty.

Nejvíce to samozřejmě odnesly některé závodní sjezdařské týmy. Ty bohaté mohly najít možnost tréninku na jižní polokouli – v Chile, Argentině nebo na Novém Zélandu. Ostatní musely vymýšlet možnosti na suchu. I výborní sjezdaři, jako například Francouz Victor Muffat-Jeandet, tak dávali na sociální sítě obrázky z tréninku v lyžařské hale. Italský skikrosový tým trénoval dokonce na umělém plastovém svahu.

Můžeme si dnes aspoň představovat, jaké by závody pod Matterhornem byly. Kdo tu kdy stál na lyžích, ví, že to mohla být bomba. I díky výhledům vyhrává Zermatt pravidelně soutěže o nejlepší zimní středisko světa.

Všichni byli maximálně zvědaví, jak se velkolepý „Speed Opening Matterhorn + Cervinia“ uchytí. Streif v Kitzbühelu, Lauberhorn ve Wengenu nebo Stelvio v Bormiu jsou mezi lyžařskými nadšenci doslova legendárními sjezdy. Přesně to se mělo stát i s tratí „Gran Becca“, novou, velkolepou přeshraniční sjezdovkou na úpatí Matterhornu.

„V nadmořské výšce 3 720 m, zasazená do majestátního panoramatu, má trať Gran Becca nejvyšší start ze všech závodů Světového poháru,“ charakterizoval novou supersjezdovku její projektant, olympijský vítěz ve sjezdu Švýcar Didier Défago. „Závodní trať začne na švýcarském a skončí na italském území. Povede převážně po ledovci. Mezi trhlinami a úchvatnými skalami bude mít sjezd čistě klouzavé pasáže, velké a rychlé sjezdové oblouky, ale nebude chybět ani techničtější část ve vysoké rychlosti s rozmanitými skoky. Převýšení mužského sjezdu bude 885 metrů, délka 3,7 kilometru,“ vysvětloval Défago.

Čím je to tady pro fanoušky lyžování tak výjimečné? Je to nejenom zasazením do jedinečného přírodního prostředí mezi několika čtyřtisícovými vrcholy a podél hlubokých trhlin a velkolepých skalních útesů. Zároveň je trať z diváckého pohledu velmi dobře viditelná a přehledná.