Nejznámější paralympionik a vrah. Jak to, že Pistorius může z vězení?

Oscar Pistorius bude propuštěn z vězení 5. ledna 2024, což je téměř 11 let poté, co na Valentýna 2013 zavraždil přítelkyni Reevu Steenkampovou. Dnes 37letého Pistoriuse odsoudil jihoafrický soud na 13 let po dlouhém a bouřlivém procesu v roce 2016.