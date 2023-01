Zázračný i prokletý. Vrah i rekordman Pistorius se může poprvé dostat z vězení

Kdyby byl Oscar Leonard Carl Pistorius obyčejný, asi by chodil celý život na protézách a možná u toho trochu i sportoval. Jenže on už jako kluk ukázal neobyčejnou vůli. Nejenže začal provozovat různé sporty, ale brzy na svých speciálních karbonových protézách běhal jako blesk. Nikdo z běžných lidí by mu nestačil. Stal se světově známým, začal nebezpečně prohánět zdravé atlety, až v roce 2011 na MS v atletice získal s jihoafrickým kvartetem stříbro ve štafetě na 4×400m.

Slavný atlet se dušoval, že to nevěděl, ale hned od začátku v jeho výpovědi něco nehrálo. Odborníkům bylo podezřelé, že atlet vystřelil čtyři rány na někoho, koho neviděl a kdo pro něj neznamenal bezprostřední nebezpečí. Sousedi zároveň slyšeli ten večer z domu křik. Bylo jasné, že se oba mladí lidé pořádně pohádali. Navíc se zjistilo, že jejich vztah byl v krizi a Reeva od něj chtěla údajně odejít. Během nekonečného soudního procesu, kdy Pistorius dostal nejprve podmínku, pak pět let, pak domácí vězení, potom šest let, mu soud nakonec dal 15 let za dokonanou vraždu.