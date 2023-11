Příběh diabetičky. I s cukrovkou můžete reprezentovat, ukazuje Tereza

Dvadvacetiletá biatlonistka Tereza Jandová asi ještě letos nebude bojovat o přední umístění, také je v reprezentaci prozatím zařazena do týmu B.

Loni v létě se Tereze změnil život. Diagnostikovali jí totiž podobně jako české skeletonistce Anně Fernstadtové cukrovku. Ani na chvíli nepomyslela na to, že by se sportem skončila, i když jí pořádně zatrnulo. Navzdory všemu dál trénuje a závodí a bude se chtít probít mezi světovou špičku. Zatím v nižší soutěži IBU Cup.

Měření pak pokračuje po celý den, před každým jídlem, během tréninku, protože hodnoty jsou nestabilní. Snaží se vnímat, jak funguje dávkování, co a kdy může sníst, jak reaguje tělo.

Odebírali jí krev a měla vyšší hladinu cukru. Ale protože další odběr byl v pořádku, ještě nic neřešila. Její maminka, zdravotní sestra, ji nicméně po měsíci dotlačila k dalšímu testu. A tam už měla více než dvojnásobek normálu. „Do toho se mi začal horšit zrak, hubla jsem a hrozně moc pila. Denně až šest litrů vody,“ řekla před pár dny sportovnímu webu biatlonworld.com. Lékaři celkem rychle zjistili, co se děje – že má cukrovku.

Nemoc nemá dědičnou. Ale její organismus nepřiměřeně reagoval na infekci. Po klubovém soustředění byla asi 10 dnů nemocná a pak přišly problémy. „Bylo to pro mě hodně těžké. Bála jsem se, že už nebudu moci dělat to, co mě baví.“