Procházka se vrací. O titul se utká s Pereirou

Jiri Prochazka and Alex Pereira come face to face! 🔥 Can’t wait for this one. 😍 #UFC295 pic.twitter.com/eAPK3nm8j4

Nyní se utká s mnohem zkušenějším Procházkou, ale na to už je zvyklý. „To, co ho dělá nebezpečným, jsou všechny ty zkušenosti, které má. Je to zkušený bojovník. Je nebezpečný, ale to mi pomáhá udržet si přehled a nepřehlížet ho. Ve skutečnosti se připravuji na to, že tam půjdu a udělám to. Je to zkušený a ostřílený chlapík. To v tom hraje roli,“ řekl Pereira.