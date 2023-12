Seemanová, Fuksa, Strýcová, Choupenitch a další. Jak slaví sportovci konec roku

Na jaký zážitek z roku 2023 nejraději vzpomínáte?

MARTIN FUKSA (kanoista) - Rozhodně to, že jsem mohl být u narození naší dcery.

BARBORA SEEMANOVÁ (plavkyně) - Jako první se mi vybaví můj narozeninový zážitek na Tenerife, kdy jsem překonala strach a poprvé zkusila paragliding. Bylo to spousta emocí.

ALEXANDER CHOUPENITCH (šermíř) - Bylo jich víc. Ať už turnaje, na kterých se mi dařilo. Třeba v Paříži, kde jsem vyhrál, nebo na Grand Prix v Turíně, kde jsem byl třetí. Pak kemp v Brně a vydání nového singlu Namotaný. Těch vrcholů bylo spoustu, ať už ve sportovní nebo hudební kariéře.

LUKÁŠ ROHAN (vodní slalomář) - Nejradši vzpomínám na veškeré skvělé prožité dny, které jsem měl letos možnost strávit na divoké vodě nebo s dobrou partou v přírodě ve skalách. Tyhle zážitky mi zůstanou na celý život. A také na dovolenou na Islandu, na kterou jsem se už dlouho chystal.

BARBORA STRÝCOVÁ (tenistka) - U mě je to jednoduché, nejraději vzpomínám na letošní Wimbledon, kdy jsme s parťačkou Sie Šu-wej vyhrály finále a staly jsme se podruhé wimbledonskými šampionkami. A to i poté, co se mi narodil syn. To bylo fakt něco úžasného.

ANNA LUXOVÁ (tělesně postižená atletka) - Cestování po světě, noví přátelé, nové sportovní osobní rekordy.

Foto: Toyota ČR, Seznam Zprávy Anna Luxová při tréninku.

Jaký byl váš nejlepší sportovní výkon?

MARTIN FUKSA - V roce 2023 se mi podařilo vyhrát na singl kánoi všechny závody, do kterých jsem nastoupil. Všechna ta vítězství jsou pro mě důležitá, ale pokud bych měl říct jedno, tak je to titul mistra světa na olympijské trati 1000 m.

BARBORA SEEMANOVÁ - Určitě medaile z ME teď v zimě. Ale má pro mě stejnou váhu jako to, že jsem celou sezonu měla velice kvalitní a vyrovnané výkony. Byl to splněný cíl, který jsem si stanovila.

ALEXANDER CHOUPENITCH - Vyhraný turnaj v Paříži a v Záhřebu, třetí místo na Grand Prix a MS, kde jsem byl v top 10.

LUKÁŠ ROHAN - Celkové vystoupení na mistrovství světa v Londýně. Sice jsem skončil hodně těsně na nepopulárním čtvrtém místě, ale jsem pyšný na jízdy a výkony, které jsem tam celý týden předváděl.

BARBORA STRÝCOVÁ – Právě už zmíněný Wimbledon. Vrátit se na okruh WTA zpět po porodu byla obrovská výzva a jedna velká neznámá. Moc jsem nevěděla, do čeho jdu. Dokázat se vrátit, být fit a skloubit to s péčí o syna bylo náročné. Výhra na Wimbledonu pak byla třešničkou na dortu.

ANNA LUXOVÁ - Překonání devítimetrové hranice ve vrhu koulí. Ale chtělo by to ještě dál.

Čím pro vás byl uplynulý rok charakteristický?

MARTIN FUKSA – Klasicky sportovní, už roky se to vše plus minus opakuje, snažím se dělat svůj sport naplno, a proto je charakteristika mého roku tvrdě trénovat, dobře závodit a odpočívat s rodinou.

BARBORA SEEMANOVÁ - Určitě to byl rok, kdy jsem se toho spoustu nového naučila, dozvěděla a řekla bych, že jsem po všech směrech dospěla.

ALEXANDER CHOUPENITCH - Posouváním se dopředu. Objevováním věcí, kde bych se mohl zlepšit. Postupně na tom pracuji.

LUKÁŠ ROHAN - První polovina roku se nesla v lehké nejistotě, zda stále dělám to, co mě opravdu naplňuje. To říkám naprosto upřímně. Pak jsem si ale potvrdil, co podvědomě vím dlouhodobě. Opět jsem si strašně užíval, že mám možnost se věnovat naplno sportu, který mě celý život baví.

BARBORA STRÝCOVÁ - Tento rok byl pro mě charakteristický tím, abych se vrátila v té nejlepší možné formě a zahrála si turnaje, které jsem chtěla. Prioritou byl Wimbledon, trénování, starání se o syna a zase trénování. Být zdravá a fit.

ANNA LUXOVÁ - Byl to pro mě rok plný nových příležitostí a zkušeností, spojený s cestováním, setkáváním se s inspirativními lidmi. A hlavně rok plný nekončících, intenzivních příprav na Paříž 2024.

Na co se v novém roce 2024 nejvíce těšíte? Co nejdůležitějšího vás čeká?

MARTIN FUKSA – Vím, že mě čeká ještě hodně práce, kterou je potřeba splnit, abych se na něco, co se týká sportovní stránky, mohl těšit. V té osobní se těším, jak budu pozorovat, jak moje dcera roste a učí se novým věcem.

BARBORA SEEMANOVÁ - Určitě nejdůležitější událost roku bude olympiáda v Paříži, na kterou se zároveň nejvíc těším – a na vše, co olympijský rok obnáší.

ALEXANDER CHOUPENITCH - Těším se, že rok 2024 bude lepší než ten 2023. Vždycky říkám, že to nejlepší nás teprve čeká.

LUKÁŠ ROHAN - To hlavní bude olympijská domácí nominace v dubnu. Ta dá odpověď, co mě bude čekat dále. Ať už to dopadne jakkoli, hodně se na to těším.

BARBORA STRÝCOVÁ - Čeká mě přivést na svět druhé dítě. A starat se dál o syna, aby spokojeně rostl.

ANNA LUXOVÁ – Na paralympijské hry v Paříži.

Jaké máte pro nadcházející nový rok cíle?

MARTIN FUKSA – Snažit se každý den odpracovat tak, jak bych měl.

BARBORA SEEMANOVÁ – Překonat svá vlastní maxima ve sportovním životě, vzdělávat se a růst v osobním životě.

ALEXANDER CHOUPENITCH - O cílech a snech nikdy moc nemluvím. Nechám si to pro sebe.

LUKÁŠ ROHAN - Žít naplno a bavit se tím, co dělám. Zlepšovat se v různých ohledech.

BARBORA STRÝCOVÁ - Na rok 2024 si žádné cíle nedávám, jelikož se mi narodí druhé děcko. To bude samo o sobě asi dost náročné. Ale moc se na to těším.

ANNA LUXOVÁ - Nezranit se, zachovat si pokoru a optimismus, kvalifikovat se na paralympiádu do Paříže, užít si ji a zabojovat tam o co nejlepší výsledek.

Co byste chtěli v příštím roce ve vašem životě, kariéře změnit, zlepšit, dělat jinak?

MARTIN FUKSA – Chtěl bych trávit víc času s rodinou, ale vím, že to není úplně možné. Mám ještě nějaké sportovní cíle, které si chci splnit, a proto je důležité strávit několik měsíců v roce na soustředěních a tvrdě pracovat. Jsem rád, že mě v tom rodina podporuje, a doufám, že jim to jednou budu moct vynahradit.

BARBORA SEEMANOVÁ - Chtěla bych se ještě více zaměřit na regeneraci, zároveň si umět lépe zorganizovat čas a umět odpočívat.

ALEXANDER CHOUPENITCH - Nemám to rozdělené na roky. Reaguji na věci v průběhu tak, jak přicházejí.

LUKÁŠ ROHAN - Až budu chtít něco ve svém životě změnit, tak to udělám. Aktuálně se chci co nejlépe připravit na duben, což se mi zatím daří. A pak se uvidí, kam mě cesta zavede dál.

BARBORA STRÝCOVÁ - Jsem perfekcionistka a mám spoustu chyb, vím o tom a snažím se na nich pracovat. Chtěla bych být trpělivější, dokázat si víc užívat věci a nehrnout se hned do dalších. Možná trochu i zpomalit. I když charakterově jsem člověk, který je hodně dravý, pořád se někam ženu.

ANNA LUXOVÁ - Chodit včas pravidelně spát, být trpělivější, nedbat tolik na to, co si o mně a o tom, co dělám, myslí ostatní.

Jak a kde budete trávit silvestr?

MARTIN FUKSA – Ráno mě tradičně čeká kanoistický Silvestrovský běh dlouhý necelých 22 km a pak už jen čas doma s rodinou, dobré jídlo, hraní společenských her a ohňostroj.

BARBORA SEEMANOVÁ - Silvestra budu trávit na soustředění v Rakousku, takže velice poklidně, jelikož další den odlétáme na další soustředění.

ALEXANDER CHOUPENITCH - Asi jako každý rok a každý jiný den. Půjdu si lehnout v 10 nebo v 11 a spát. Hned po silvestru mě čeká kemp a turnaj v Paříži.

LUKÁŠ ROHAN - Ideálně co nejblíže sněhu. Což se aktuálně dá těžce předpovídat. Ale den na běžkách nebo skialpech v dobré společnosti zakončený příjemným večerem je pravděpodobný plán. Bez sněhu by to bylo asi v lezecké podobě venku, nebo na stěně.

BARBORA STRÝCOVÁ - Silvestra budeme trávit s kamarády a rodinou. Já ten den vlastně nemám moc ráda.