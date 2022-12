Šéf Livigna: Na ZOH 2026 rozdáme nejvíc sad medailí

Luca Moretti, šéf společnosti Livigno, má s pořádáním sportovních soutěží bohaté zkušenosti. Působil například u italské a finské lyžařské reprezentace nebo ve slavném kanadském středisku Whistler-Blackcomb. V exkluzivním rozhovoru nám řekl, že věří, že na zimní olympiádě 2026 Livigno opět přivítá Ester Ledeckou a že česká obojživelníce bude patřit zase k favoritkám.

Jaké soutěže bude Livigno hostit? Je mezi nimi i snowboarding, to bychom mohli vidět i Ester Ledeckou a Evu Samkovou na snowboardu?

Olympijské hry 2026 (Milano–Cortina–Livigno) byly navrženy podle toho, co který region může nabídnout. Livigno bylo průkopnickým místem pro freestyle. Mnoho obyvatel Livigna se proslavilo ve freestylových soutěžích dlouho před tím, než debutovaly jako olympijská disciplína v Albertville 1992.

Foto: APT Livigno, Seznam Zprávy Šéf společnosti Livigno Luca Moretti.

A právě tradice těchto sportů vedla k rozhodnutí přivést sem všechny freestylové soutěže: U-rampu, big air, slopestyle, boule, akrobatické skoky, ski a snowboardcross, paralelní obří slalom na snowboardu – bude to celkem 24 sad medailí. Možná vás to překvapí, ale během olympiády se medailí u nás rozdá nejvíc.

Mimochodem Ester Ledecká už v Livignu byla trénovat a těžila z výškového tréninku, protože tady jsme v nadmořské výšce 1800 m. Věřím, že na ZOH bude zase patřit k favoritkám.

Svahy Livigna se rozprostírají po obou stranách údolí. V jaké části budou soutěže probíhat, kde přesně?

V Livignu budou dvě olympijská centra. Jedno na východní straně - Mottolino, kde se budou konat závody ve snowboardingu a skicrossu, U-rampě, freeski a slopestyle. Na opačné straně bude zóna Carosello hostit boule a soutěže v akrobacii. Obě ta místa se pro zmíněné soutěže velmi dobře hodí.

Budou se na přípravě a stavbě tratí podílet nějací slavní italští / livignští sportovci, jak minulí, tak současní?

Livigno je zóna sportu, máme různé sportovce, kteří se zúčastnili minulých zimních olympijských her, zejména ve freestylových disciplínách. Většina z nich samozřejmě přispěje svými zkušenostmi k ozvláštnění této akce.

Máme také několik sportovců, kteří se budou ucházet o reprezentaci na olympiádě přímo doma, jako například Jole Galliová ve skicrossu nebo Maurizio Bormolini ve snowboardovém paralelním obřím slalomu.

Pro nás místní bude bude jedinečným zážitkem je vidět závodit doma.

Vejde se vůbec olympijská vesnice do prostoru Livigna, nebudou muset sportovci dojíždět zvenku?

Olympijské hry 2026 se silně zaměřují na udržitelnost, takže v Livignu nebude postavena žádná olympijská vesnice, ale všichni budou ubytovaní v již vybudovaných prostorách. Je to série hotelů, které budou hostit sportovce i funkcionáře.

Po skončení akce pak budou hotely nadále ubytovávat hosty přijíždějící do Livigna. Tímto způsobem využíváme již existující zdroje.

Pokud je mi známo, snažíte už dlouho vycházet z udržitelného přístupu. Jak se to promítne do dalších příprav a konání olympiády?

Co se týče stanovišť a sportovišť, budeme se řídit právě principem udržitelnosti. Infrastruktury, které poslouží dalšímu vývoji Livigna, budou trvalé, zatímco to, co podpoří pouze jednorázovou akci, bude dočasné a po skončení her to odstraníme.

Všechny tyto zásahy budou zároveň prováděny udržitelným způsobem. Jako horské středisko se snažíme maximálně respektovat životní prostředí. Ostatně to je i jeden z hlavních cílů celé olympiády 2026.

Čeká nás velká výzva. Všechny aspekty olympijských her jsou řízeny udržitelným přístupem, od „olympijské vesnice“ po silnice vedoucí do Livigna přes jídla podávaná během her až po dopravu. Snažíme se, aby byly olympijské hry udržitelné.

Jak to bude s diváky? Bude pro ně v Livignu dostatek ubytování nebo bude z Bormia či jiných míst jezdit nějaká kyvadlová doprava?

Udržitelnost znamená zároveň nepřetěžovat turistickou kapacitu letoviska. Livigno dnes může nabídnout 15 000 lůžek a olymijské závody jsou navrženy tak, aby všechny diváky pojaly, aniž by negativně zatížily ubytování ve vesnici.

Příjezdové silnice do obce mají určenou maximální kapacitu vozidel a Livigno je rovněž schopno pojmout určitý počet aut. Během her nebude tato hranice překročena z respektu k území a obyvatelům, kteří tu žijí. A tak chceme zvládnout všechny aspekty týkající se olympiády.

Jak probíhají přípravy?

Připravit se na olympiádu není jednoduché. Některé soukromé struktury už fungují, veřejné vyžadují více času na realizaci.

Už jsme tu měli nějaké závody ve freestylových disciplínách, které se vydařily. Do roku 2026 budeme mít další četné testovací akce ve freestylu, abychom se na pořádání všech soutěží dobře připravili.

Jak to bude s finanční náročností?

Olympiáda představuje příležitost investovat do Livigna jak pro soukromé, tak i veřejné hráče. Livigno hraje svou roli, region Lombardie a italská vláda zase svou. Pokud budeme chytří, jsem si jistý, že z olympiády hodně získáme. Každý musí udělat svůj díl a my jsme připraveni.

Když jste se dozvěděli, že Livigno bude dějištěm části olympiády 2026, měli jste z toho radost? Byl to i záměr většiny místních obyvatel?

Stěžejní pocit je asi vzrušení. Olympiáda je pro nás skvělou příležitostí, není obvyklé, aby se v místě pro 7000 lidí konala část hlavní zimní sportovní události na světě.

Většina místních obyvatel je na to hrdá. Vidina ZOH nám dává sílu a vůli, nový impuls k zachování našich kořenů na místě, kde jsme vyrostli.

Neměli jste i strach?

Určitě. Je tu strach z představy, že nebudeme dostatečně připraveni na tak důležitou událost. Ale nás to podněcuje k co nejtvrdší práci nejen k dosažení cíle, ale zároveň i zachování autenticity lokality, která ji odlišuje od jiných míst.

Možná vám to bude znít nadneseně, ale naším největším závazkem vzhledem k olympiádě je být opravdu věrný této zemi a našim hodnotám.

Proč tu olympiádu vlastně chcete, co je pro vás důležité?

Livigno je středisko vytvořené pro potřeby sportovců, nabízí nejmodernější tréninkové prostory. V průběhu let jsme hostili nespočet sportovců z různých sportů, kteří oceňují Livigno pro jeho kvalitní životní styl. A ta olympiáda bude jakousi třešničkou na dortu.

Mít olympiádu je pro lokalitu skvělou příležitostí ukázat se světu. Motivací ke zlepšení a renovaci resortu, zvýšení kvality služeb, které budou využity nejen pro akci, ale i v budoucnosti cestovního ruchu.

Všechna data nám říkají, že po olympijských hrách se návštěvnost turistů zvýší, to je to, co očekáváme.

Livigno je už dlouho v létě i v zimě hostitelem různých sportů a sportovních týmů. Máte například běžecké závody a další akce. Jak a kdy jste se stali synonymem sportu?

Livigno bylo vždy živé místo, kde jsou obyvatelé aktivní. Postupem času se tento postoj Livigna přenesl do sportu a hostování stále více sportovců. V posledních deseti letech jsme se hodně zaměřili na sport, protože oblast k tomu má přirozené predispozice. Nacházíme se 1816 metrů nad mořem na velmi široké náhorní plošině s příznivými podmínkami pro výškový trénink. To nám dává výhodu oproti jiným oblastem.

K tomu jsme vytvořili zařízení pro maximalizaci výkonu. Nedávné otevření olympijského tréninkového centra Aquagranda (vodní svět i s bazény) je důkazem, že Livigno je skvělá venkovní tělocvična.

Kteří sportovci a kolik sportů skutečně do Livigna každoročně míří?

Je jich hodně. Nejčastěji k nám směřují disciplíny, které těží z výškového tréninku, tedy vytrvalostní sportovci a týmové sporty.

Hlavně jsou to běžci, trailoví běžci, atleti, cyklisté, plavci, triatlonisté, kanoisté (máme tu i velké přehradní jezero), běžci na lyžích a biatlonisté, kteří oceňují výhody výškového tréninku. Máme ale také alpské lyžaře, snowboardisty a freestylisty, kteří kromě výškového tréninku oceňují kvalitu sněhu a infrastrukturu.

Co se týče národností, škála je opravdu široká, hostili jsme běžkaře od Japonska po Norsko, z celé Evropy. Abych řekl pár jmen, měli jsme tu Federicu Pellegriniovou, jednu z nejoceňovanějších plavkyň Itálie, Nora Johannese Høsflota Klæba, který vyhrál třikrát Světový pohár v běhu na lyžích, německého závodníka v Ironmanovi Sebastiana Kienleho nebo Slováka Mateje Tótha, který má olympijskou medaili z rychlochodeckého závodu v Riu 2016.

Byli tu cyklisté Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Davide Formolo, Sonny Colbrelli, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel nebo tým UAE Team Emirates, jehož kapitánem je hvězdný Tadej Pogačar.

Trénovat do našeho „Malého Tibetu“ přijíždějí také mistři zimních sportů: italský národní tým v alpském lyžování - Sofia Goggiová, Federica Brignoneová a Marta Bassinová. Lara Gutová se švýcarským národním týmem alpského lyžování, Mikaela Shiffrinová, Tessa Worleyová, Ester Ledecká, norský národní tým v běhu na lyžích a v biatlonu, britský národní tým pro freestyle a snowboarding, Federico Pellegrino a Greta Laurentová s italským týmem v běhu na lyžích a mnoho dalších.