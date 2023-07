„Budu hrát za Afriku.“ Džabúrová ve Wimbledonu láme arabské milníky

Nadějná sportovní hvězda Ons Džaburová se neustále zapisuje do historie jako první Arabka a Severoafričanka v profesionální éře tenisu.

Poté, co vyhrála semifinále Wimbledonu nad Běloruskou Sabalenkovou, ji v sobotním wimbledonském finále čeká jako soupeřka Češka Markéta Vondroušová.

Osmadvacetiletá hráčka získala obrovskou podporu Tunisanů a muslimů po celém světě. Také proto, že její případná výhra ve Wimbledonu by byla velkým milníkem pro arabskou komunitu.

Ve stejném roce se také stala vůbec prvním arabským tenistou bez ohledu na pohlaví, který pronikl do první desítky světového žebříčku. „Tohle je splněný sen. Něco, co jsem si přála, když mi bylo 16,“ řekla Džabúrová agentuře Reuters . Pro ni bylo ale umístění v Top 10 pouhý začátek.

Po své cestě si získala fanoušky i mezi legendárními tenisovými hvězdami jako Roger Federer a Venus Williamsová. „Ons je jedním z mých nejoblíbenějších lidí na turné. Neustále boří bariéry. Je první žena ze své země, která to dokázala,“ Williamsová.

„Její rodiče udělali vše, co bylo v jejich silách, aby Ons podpořili. Někdy utratili víc peněz, než vůbec měli. Přesto jsme nečekali, když se jako čtyřletá přidala k tenisovým lekcím svých bratrů, že to dotáhne až tak daleko,“ vzpomíná Mohamed.

V dobách, kdy byla Džabúrová malou holčičkou, neexistovaly v Ksar Hellal žádné tenisové kluby. Rodiče ji museli vozit do nedalekých měst Monastir a Sousse.

Jak ale říká její strýc Mohamed, díky postupu neteře v tenisových žebříčcích se situace ve městě znatelně změnila. Popsal to jako „efekt Ons Džabúrové“. Počet tenistů v zemi se v posledních letech podle tuniské tenisové federace ztrojnásobil, ale sportem číslo jedna v Tunisku zůstává fotbal.

Jeho dcera a sestřenice tenistky má za to, že „efekt Džabúrové“ má mnohem hlubší přesah. Nejde prý zdaleka jen o tenis.

Místní považují to, čeho zatím dosáhla, už teď za neuvěřitelné. Je pro ně superstar. „Její přítomnost přispěla k oživení cestovního ruchu v Tunisku,“ řekl jeden ze studentů žijící v Ksar Hellal.

Kromě svého arabského původu si Džabúrová dobře uvědomuje i to, že rozbila skleněný strop i pro africké sportovce. „Někdy, když hrajeme Fed Cup, přijdou nějaké africké týmy a chtějí se vyfotit. Také se mě ptají, jak hraju. Je to pro mě opravdu inspirativní,“ řekla deníku The Guardian.