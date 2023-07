Skryté zbraně Markéty Vondroušové. Co umí milovnice bot a tetování

Ani ona, ani její soupeřka Ukrajinka Elina Svitolinová ještě nikdy nevyhrály grandslam. S Vondroušovou to navíc ve čtvrtfinále vypadalo bledě. Prohrávala se zkušenou Američankou Pegulaovou ve třetím setu 1:4, ale pak se čtyřiadvacetiletá už vdaná paní vzepjala k úžasnému obratu, k němuž možná pomohla i přestávka kvůli dešti, během které se přes mobil spojila s manželem.

Markéta, milovnice tetování, což je při pohledu na její zápasy evidentní, už za svou krátkou kariéru dokázala velké věci. Ve všech grandslamech postoupila aspoň do čtvrtého kola, na French Open 2019 dokonce až do finále.

Jenže Wimbledon je Wimbledon. Nejvyšší třída. Tady se už semifinále cení vysoko, možná jako finále v Paříži, Melbourne nebo na US Open.

Levoruká Vondroušová už překvapila několikrát. Třeba na jaře na Australian Open, kdy zaskočila světovou dvojku Ons Džábirovou. Bylo to asi největší překvapení mezi ženami v Melbourne. Markéta Vondroušová favorizovanou Tunisanku porazila ve třech setech.

Toho, kdo její kariéru pozorně sledoval, to nemohlo překvapit. Už v květnu 2015 se stala světovou jedničkou na juniorském kombinovaném žebříčku ITF a vyhrála dva grandslamové tituly ve čtyřhře. Do první stovky žebříčku WTA se vyšplhala ještě před dovršením 18 let.