Djokovič vs. Alcaraz, superrivalita koření US Open

Ve Wimbledonu po neskutečné bitvě vyhrál Španěl Carlos Alcaraz. V Cincinnati těsně před US Open zase Srb Novak Djokovič. Znalci říkají, že to byl dokonce jeden z nejlepších zápasů tenisových dějin.

Možná ještě víc tato rivalita táhne srbského veterána. „To soupeření bude působit na Srba jako živá voda, když vstupuje do poslední fáze kariéry,“ říká bývalá vynikající tenistka, dnes komentátorka Eurosportu Justine Heninová. I ona v souvislosti s očekávaným vyvrcholením turnaje Djokovič vs. Alcaraz věří v novou energii.

A je tu i další faktor - Srb se naposledy objevil na US Open v roce 2021, kdy ve finále prohrál s Daniilem Medveděvem, když se pokusil vyhrát všechny grandslamy v roce. Úspěšný návrat je o to větší motivací.

Snaha Djokoviče získat 24. grandslamový titul začala na US Open naprosto hladce, protože potřeboval pouhých 96 minut, aby vyprovodil Francouze Alexandra Mullera 6-0, 6-2, 6-3. „Byla to velká radost vstoupit na kurt,“ řekl Djokovič, který loni nemohl do USA přicestovat, protože nebyl očkován proti covidu-19. „Byl to téměř bezchybný tenis, perfektní první set. Celkově jsem velmi, velmi spokojený s tím, jak se cítím a jakým způsobem hraji.“