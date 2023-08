Patnáctiletý zázrak z Říčan. Přichází další silná generace českých tenistek

České naděje přemohly ve finálovém souboji před početným publikem britské duo Hannah Klugmanovou a Isabelle Lacyovou 6:4 a 7:5. Nebylo to nijak snadné, Britky ve druhé sadě dohnaly ztrátu 1:5. Češky ale zabraly a nakonec zaslouženě zvítězily.

„Teď je nejbližším cílem vyhrát grandslam v singlu. Samozřejmě zatím juniorský, ale později i ten velký,“ říká odhodlaně otec Laury David Samson pro Seznam Zprávy. „To nejbližší reálné je ale podle mne nějaké semifinále. Určitě pojede na US Open. Na podzim pak postupně začne hrát turnaje ITF dospělých a pokusí se urvat nějaký bodík,“ nastiňuje nejbližší strategii.

Sportovní talent roku 2023 Foto: Jakub Čaja, Seznam Zprávy, AI vizualizace Sportovní talent roku 2023. Seznam Zprávy opět hledají největší sportovní naděje České republiky. Sledujte sérii Sportovní talent roku. Společně s experty vám představujeme osm extrémně nadaných sportovců, kteří vynikají v tenise, fotbale, ledním hokeji, sjezdovém lyžování, ragby, volejbale, atletice a v badmintonu. A v neposlední řadě i nadaného hráče počítačových her.

Sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes souhlasí, že Laura je mimořádným talentem českého tenisu. „Za mne určitě Laura, ale jsou za ní i další. Naše děvčata v její kategorii loni vyhrála ME a MS družstev. Jsou tam výborné hned tři, ale Laura a s ní Alenka Kovačková jsou ještě o kousek dál. Obrovské naděje českého tenisu. Za sestrami Fruhvirtovými, Noskovou a dalšími tak přichází nová generace děvčat, která má šanci hrát tenis na nejvyšší úrovni. To je hodně dobrá zpráva,“ zdůrazňuje Stočes pro Seznam Zprávy.

Laura začala s tenisem v Oáze Říčany u Prahy, kde bydlela s rodiči a bratrem 50 metrů od kurtů. Nejdřív se chodila na tenis jen dívat. Pak to zkoušela na zdi a hned ji to chytlo. „Byl myslím duben 2012, měla čtyři roky a něco. My neměli žádné ambice, že by se měla stát profi sportovkyní. Takový plán nebyl,“ upozorňuje David Samson.

Laura měla tehdy vzor ve starším – dnes osmnáctiletém – bratru Oliverovi, který zprvu také začínal s tenisem. Potom ale přešel k hokeji a vůbec si nevede špatně. Ve 14 letech dostal šanci jít do Švédska a už tam zůstal. Zatím hrál ve třech klubech první švédskou ligu U16 a U18. Podle otce mu to obrovsky prospělo, musel se o sebe sám starat, naučit se být samostatný. A hokejově prý zdaleka neřekl poslední slovo.

Malou Lauru tenis hned chytil, byla jednoznačně talent. Brzy přešla z Oázy do Sokola Říčany, kde začala trénovat s Evou Kovačkovou, maminkou její dnešní deblové partnerky z Wimbledonu Aleny.

Určitě jí pomohly sportovní geny. Otec David Samson dělal odmalička všechny možné sporty. Od lyžování přes fotbal a hlavně tenis. Na vysoké škole pak začal hrát i florbal. Maminka se věnovala atletice.

Foto: Getty Images, Getty Images Laura s Alenou Kovačkovou pózují s trofejí pro vítězky Wimbledonu.

Laura trávila na kurtech dětství a byla hodně času s Alenou Kovačkovou. V oddíle u její maminky dostávala příprava profesionální úroveň.

„Začala hrát babytenis, všimli si jí na Spartě a dali jí smlouvu. Začal se tam o ni starat trenér Petr Otradovský. Protože jsme ale bydleli v Říčanech u kurtů, tak nejezdila na Spartu každý den,“ říká otec Samson.

Laura přitom chodila normálně do základní školy Magic Hill v Říčanech. Až před dvěma roky v létě s ní otec vyrazil do Francie. Vyhrála Open Stade Français, turnaj nejvyšší kategorie mladých talentů, kde se finále hraje na Roland Garros.

„Tehdy se její dráha změnila a zprofesionalizovala. Všiml si jí agent světového Nike. Ne až díky vítězství, ale už v průběhu turnaje, protože se mu líbila její hra. Dostali jsme smlouvu a Laura pak vyhrála ještě jeden turnaj ve Francii, takže získala dvě jedničky po sobě. Oba to byly turnaje U14, ale jí bylo teprve 13, takže vlastně vyhrála o rok dřív,“ popisuje posun v kariéře Laury její otec.

Potom zamířila do Rafa Nadal Academy na Mallorku. Mezitím vyhrála Masters v Montrealu, něco jako Turnaj mistrů, který si báječně užila. A na podzim dostala od svazu první volnou kartu do Prostějova na první juniorský turnaj U18. Hned ho vyhrála.

„Poskočila na žebříčku tak, že už začala hrát turnaje vyšší kategorie, aby posbírala víc bodů. Teď musí, jestli chce být dobrá, a to ona chce, neustále zlepšovat svou hru. Myslím, že doslova vyrostla na porážkách, to ji zocelilo a posunulo. Za mne je důležité, aby v tomto věku uměla prohrávat a z těch proher si něco vzala a posunula se.“

Česko má vynikající systém národních tenisových center a vrcholových středisek. I tak jsou ale naprosto zásadním faktorem rodiče, bez kterých to prostě nejde. Za jejich velké sebeobětování jim patří velký dík. Jan Stočes, sportovní ředitel Českého tenisového svazu

Podle Davida Samsona není kam pospíchat. Samotný tenis je v této fázi jen malou částí přípravy. Ještě musí zlepšit práci s tělem. Je to o fitku, o regeneraci. „Sparta i Olymp nabízejí skvělé podmínky. Chodí pravidelně na masáže, fyzio…“

V Čechách se teď o Lauru stará jako osobní trenér Lukáš Jedlička, na Spartě šéftrenér Daniel Filjo. Ale od začátku roku má i zahraničního trenéra, který se sám nabídl, že bude pomáhat. S ním konzultují hodně na dálku, je to spíš poradce, mentor.

Stejně důležitý je podle Samsona i spánek a strava. „Když tenista cestuje, je to s jídlem těžké, ale musí vyhledávat stravu s vysokým obsahem proteinu. Zejména když tenista čeká, a ona vlastně pořád na něco čeká, tak musí jíst spíš rychlejší cukry, těstoviny, kuřecí maso. S manželkou to hlídáme a doplňuje stravu i proteinovými nápoji.“

Co ještě Laura musí vylepšit? Měla by hlavně posílit nohy a střed těla. Aby pak mohla hrát dospělý tenis, který se od toho juniorského přece jen liší.

Interview? Jistě, anglicky

Jaká je? Podle otce Davida Samsona chytrá, má pestrou hru, dobrý švih. V budoucnu by její silné stránky měly být servis a forhend. Dřív ji přehrávaly holky přes bekhend, ale i ten posunula. Hraje i kraťásky, na síti. Vždy ji obdivovali, že si pro body šla a nestála na základní čáře. Má ráda pestrou hru.

„Laura je hodně komunikativní, ambiciózní, jde si za svým, s ničím neflákne. Když ji něco baví, tak to dělá pořádně. Ale není to jen v tenisu. Umí dobře anglicky, škola ji hodně posunula. Už od 13 let dává rozhovory i v angličtině,“ říká otec.

Mimochodem k té škole, osmou a devátou třídu vystudovala distančně, což znamená, že jednou za půl roku vždy přijela na zkoušky. A ty závěrečné udělala teď na konci června. Samozřejmě že bude studovat dál, na střední škole Spektrum v Mladé Boleslavi se zaměřením na obchodní akademii. A bude to opět distančně.

Její denní režim je neúprosný. Ráno vstane, studená sprcha, cvičí, pak snídaně, jde na trénink nebo na zápas, večer posilovna, protáhnout…

V poslední době má prý ráda fotbal, i když ho moc neumí. Na škole chodila na dramatický kroužek. Podle všeho by ji bavilo herectví.

Jan Stočes o mladém českém tenisu V osmnácti letech musel kvůli zdravotním problémům ukončit aktivní tenisovou kariéru. Hned se vrhl na trenérskou činnost a dotáhl to daleko. Za rok 2017 byl dokonce vyhlášen nejlepším koučem na okruhu ATP. Dnes sportovní ředitel Českého tenisového svazu (ČTS). „Myslím, že na to, jak jsme malá země, je český tenis absolutní fenomén. Přes 20 let jsem trénoval, teď jsem sportovním ředitelem, a když vidím, že se nám jiné národy klaní, tak je to skoro neuvěřitelné.“ Důležité je, že v Česku stále funguje systém národních tenisových center (Sparta, Štvanice, Prostějov). Na to navazují vrcholová střediska, kde je koncentrace nejlepších hráčů i trenérů, což je podstata věci. A tento systém je propojen s téměř dokonalým systémem českých turnajů, kde se hraje o české body. ČTS organizuje maximální množství turnajů Tennis Europe a ITF pro dětské a juniorské hráče. Na to navazují turnaje ATP Challenger a Future a ITF pro ženy. Tak mohou naši tenisté sbírat svoje první body, a tím se dostávat na světové žebříčky a na nich se posouvat. „I Laura Samsonová teď bude postupovat do ženského systému, bude potřebovat divoké karty a ty bude dostávat od tenisového svazu. Právě to je šance, aby se dostala na světový žebříček.“ Jako důležité vidí i to, že děvčata procházejí soutěží družstev, což je příprava na to, aby mohla reprezentovat v Billie Jean King Cupu. A proč jsou česká děvčata zatím lepší než kluci? „I naši kluci se zvedají. Jenže obecně u kluků vidí rodiče na prvním místě hokej, fotbal a pak teprve tenis, který je navíc extrémně drahým sportem. V tenise se uživí pouze 100 nejlepších na celém světě a dobří, draví, silní kluci nám prostě utíkají k jiným sportům. Děvčata nemají hokejovou nebo fotbalovou ligu, takže vidina, že budou úspěšné v tenise, jak velice lákavá. To je realita dnešní doby.“

„Baví nás to. Je to krásný svět. Spousta lidí si myslí, jak vás pořád někdo řídí, ale mne na tom baví právě ta svoboda, že si sami vybereme turnaj. Nikdo nám neříká, kam máme jet, musíme si vše zařídit sami. Ubytování, jídlo, letenky…,“ říká David Samson. Přitom ale zdůrazňuje, že je rád za pomoc tenisového svazu. Že organizuje reprezentační výjezdy, kde mají hráči podporu, protože ví, kolik to rodiče stojí peněz. Že pořádá turnaje doma a dává na ně divoké, tedy volné karty.