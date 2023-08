Sportovní talent roku. Poznejte největší naděje z Česka

Zavítali jsme mezi fotbalisty, na zimní stadiony k hokejistům, na tenisové kurty a k dalším sportům. Letos se mezi talenty podíváme znovu v devíti odvětvích – a premiérově také do světa virtuálního sportu. Je tu Sportovní talent roku 2023 (interaktivní tabulku níže budeme postupně v průběhu příštích dnů odtajňovat).

Nováčkem v anketě je také badminton, mnohem rozšířenější sport, než jak to vypadá třeba podle účasti Čechů na olympijských hrách. A premiérově zařazujeme také největší talent od počítače, tedy reprezentanta esportu.

Na farmě v Clevelandu Jiříček válí a premiéru ve slavné NHL stihl ještě před koncem loňského roku. Jméno Jiříček bude v následujících letech v těch nejvyšších hokejových kruzích hodně slyšet, a to nejen kvůli Davidovi…

Trenér jej vzal v zimě ve Wolsburgu do přípravy A-týmu a jen krátce po zimní přestávce už si Ambros odbyl očekávaný debut v Bundeslize. Ve věku 18 let, 8 měsíců a 13 dnů se stal nejmladším Čechem, který kdy nastoupil v německé nejvyšší soutěži. A v té české ho asi jen tak neuvidíme.

Česko bude samozřejmě reprezentovat na blížícím se světovém šampionátu ve Skotsku, kde bude patřit k největším českým nadějím. Ačkoli by Vacek ještě mohl startovat v kategorii U23, v Glasgow už bude závodit v nejsilnější kategorii.

Spanilou jízdu šestnáctileté tenistky wimbledonskou kvalifikací ukončily až ve finálovém kole zdravotní komplikace, a jen proto postoupila do hlavní soutěže Číňanka Jüe Jüan. Před Wimbledonem už se ale Fruhvirtová kvalifikovala do hlavních soutěží na Australian Open i French Open.

V Melbourne se z kraje roku dokázala vůbec poprvé probojovat do hlavní fáze grandslamu, v té době jí bylo jen 15 let. V Paříži svedla v prvním kole vyrovnanou bitvu se čtvrtou hráčkou světa Rybakinovou. Hrát od patnácti dospělé grandslamy, to je něco, nad čím žasne celý tenisový svět. Na žebříčku WTA už Brendě Fruhvirtové patří 133. příčka.