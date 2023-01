„Je to nechutné.“ Bývalá tenistka se ohradila proti komentářům o svém těle

„Nejčastějším komentářem bylo ‚Co se jí stalo, že je tak velká?,“ napsala. „Řeknu vám, co se stalo. Nacházím způsob, jak přežít, bojuji. A opravdu nezáleží na tom, co dělám a co se stalo, protože na velikosti by záležet nemělo,“ doplnila.