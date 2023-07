Kila říct nesmím, to je tajné, říká muž, který ví o Vondroušové hodně

Markéta Vondroušová v sobotu odpoledne svede největší bitvu své dosavadní kariéry. Čeká ji finále Wimbledonu a pozorně ho bude sledovat i muž, který Markétu zná detailně. Vyplétač raket Jakub Šnajdr.

Má dnes špičkový tenista svého dvorního vyplétače?

To má jen několik hráčů na světě, řekněme Top 3. Měl ho třeba Federer. Pro hráče jako Markéta to není reálné, mají jich víc a pracují s nimi podle potřeby.

A jak to máte s Markétou vy?

Jsme s Maky kamarádi, známe se pár let. A protože vyplétám i na velkých turnajích, znám se s holkami, občas pletu všem, i Markétě. Když trénuje na Štvanici a není tam kluk, který jí primárně plete, tak pletu já, dělám to na kamarádské bázi.

Je Markéta náročná?

Ona si na tom dává hodně záležet. Kila vám říct nemůžu, to je tajné. Ale má svá specifika. Je hodně náročná na kvalitu, pozná rozdíly, kdy je to udělané líp nebo hůř. Připomíná mi kluky, kteří poznají i půlkilogramový rozdíl.

Někdo to tak nehlídá nebo nepozná?

Holky na to většinou tolik neberou zřetel. Markéta je trochu nestandardní. Už tím, že na to, že je žena, chce mít výplet hodně napnutý.

Jak je vlastně výplet pro tenistu důležitý?

Je to klíčová věc. Musí to mít perfektní. Když také spousta tenistů prohraje, hned z toho nejprve viní rozhodčí, pak hned vyplétače. Než se emoce – většinou brzy – zklidní…

Jaká je tedy Markéta?

Inteligentní mladá holka, cílevědomá, pracovitá, v osobním i sportovním životě, má to v hlavě dobře srovnané. A u holek je to hodně o hlavě.

Znám holky, které jsou dvousté na světě a nedá se s nimi mluvit. Markéta je úplně normální, ze skromných poměrů ze Sokolova. Je nohama na zemi, na nic si nehraje. Proto se vlastně přátelíme. Dá se s ní povídat o všem. Má pozitivní energii. Možná si nepustí lidi tolik k sobě, párkrát se asi spálila. Znáte to, každý se chce hned kamarádit, pak společnou fotku a potom chce půjčit peníze. My si pokecáme, zajdeme na oběd, večeři. Klidně jde do „mekáče“, pak hraje deskovky. Taky nezkazí žádnou legraci, její společnost je příjemná, je energická. A člověk se s ní zasměje.

Zároveň je rodinně zaměřená, má super vztah s mámou, se sestrou. Žádné hvězdné manýry.

Foto: Archiv J. Šnajdra, Seznam Zprávy Jakub Šnajdr s Markétou Vondroušovou a její deblovou partnerkou Miriam Kolodziejovou.

Co její koníčky?

Taky úplně normální. Baví ji jídlo, kavárny, palačinky, ty miluje. Cestování, dovolená, rodina, nic specifického. Ráda jezdí na snowboardu, ale musí být opatrná kvůli té ruce (nedávné zranění, pozn. red.). Je to mladá holka, tak ji baví i móda. Dopřeje si hezké, dražší věci, ale s rozumem. Na svůj věk je finančně gramotná.

Jak dlouho vyplétáte rakety?

Učil jsem se to šest let. A dnes patřím mezi ty málo mladé, je mi 33 let. Považuji se tady v Česku trochu za průkopníka. Dělám i různá školení, chci, aby se to naučili další mladí, protože nás těch dobrých zas tolik není.

Jak se pozná špičkový vyplétač?

Největší rozdíl, co odděluje profi vyplétače od normálního, je, že ten dobrý zvládá časovou tíseň. Třeba Belinda Bencicová chtěla mít při turnaji raketu za 15 minut. A to je čas, který málokdo bezchybně zvládne. Vy totiž musíte udržet konzistenci a kvalitu po celý turnaj. Nejde udělat pět raket dobře a jednu průměrně. Všechny musejí být perfektní. A musí to být rychle.

Pak musíte mít dobrou znalost raket i výpletů, různě se to totiž kombinuje. Pletl jsem třeba Wawrinkovi, když byl v Praze, a první den jsme tam dva vyplétači měli 60 raket. To pak jedete do tří hodin do rána. A nesmíte udělat chybu. Zase vás to zocelí a mně to pomohlo na Fed Cup. Profese je náročná, dělá to tady málo lidí a na profi úrovni ještě míň.

Takže narazíte na zajímavé, zvláštní požadavky?

Určitě a při tom poznáte zajímavé lidi. Takhle jsem se poznal i s Markétou. Ale například jeden tenista chtěl vyplétat v jiné teplotě, tak jsme přenášeli stokilový stroj do jiné místnosti kvůli třem stupňům. Nebo Chačanov chtěl udělat rakety, mělo být 28 stupňů. Jenže bylo 31, tak mi je vrátil a chtěl přeplést.

Bencicová chtěla vyplést rakety hned po utkání, aby si struny na další utkání pořádně sedly. Wawrinka to zase chtěl mít čerstvé, my říkáme „fresh“.

Oni musejí mít na utkání víc raket, kolik?

Na zápas mění výplet s novými míči. Takže kluci pět až šest raket, holky tři až čtyři rakety. Ale Markéta má třeba přírodní strunu, ta rychle měkne a trhá se, tak musí mít na delší zápas pět raket.

Jak dlouho se normálně vyplétá raketa?

Průměrný čas vyplétání je 25 až 30 minut, ale vy to musíte umět kvalitně i za 15 minut. Není to jednoduché. Turnajové vyplétání je prostě adrenalin.

Máte v rukách rakety slavných tenistů, mají je nějak vyšperkované?