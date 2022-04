Proč zakázali Rusům Wimbledon? Turnaj chrání královskou rodinu

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

Je to vlastně docela reálná varianta vzhledem k tomu, jak se poslední dobou daří světové tenisové dvojce Daniilu Medveděvovi. Klidně mohl v červnu vyhrát Wimbledon a pak by někdo z královské rodiny, jak velí tradice, právě jemu předával trofej pro vítěze.

To byl podle všeho jeden z argumentů, proč se královský All England Club, vlastník Wimbledonu, rozhodl nepustit ruské tenisty do letošního ročníku nejslavnějšího turnaje světa.

Zákaz vstupu pro Rusy (a také Bělorusy) je hlavním tenisovým tématem poté, co se ve středu All England Club oficiálně rozhodl. „Ode dneška je zákaz účasti ruských a běloruských tenistů na turnaji ve Wimbledonu. Je nepřijatelné, aby Putinův režim zneužíval sport a sportovce pro svou válečnou propagandu,“ píše ve zdůvodnění vedení turnaje.

Zákaz okamžitě vyvolal rozporuplné reakce na všech frontách.

Za nepřijatelný ho například označil nejlepší tenista poslední doby Srb Novak Djokovič, který má vlastní covidovou zkušenost se zákazem startu v Melbourne. „Je šílené, když se politika míchá se sportem, je to špatně,“ prohlásil tenista, který se sám označuje za válečné dítě (kvůli válce v bývalé Jugoslávii) a válku odsuzuje.

Na jeho stranu se postavila i tenisová legenda Martina Navrátilová. „Vzhledem k tomu, že hráči nenesou žádnou vinu, není takové vyloučení řešením. Myslím, že je to špatné rozhodnutí. Tenis je demokratický sport,“ řekla.

Rozhodnutí kritizovala i organizace ATP.

Ukrajinka Elina Svitolinová zase navrhla, aby ruští a běloruští tenisté byli připuštěni k turnaji v případě, že se otevřeně zřeknou podpory Putina a odsoudí ruskou agresi.

Obavy o královskou rodinu

Mezitím se ale objevil další důležitý argument, proč by ruští tenisté neměli hrát, upozornil list Daily Telegraph. Jsou to obavy, že člen britské královské rodiny by musel v případě vítězství v turnaji předat trofej ruskému sportovci. Něco takového nikdo v Británii nechce a pro královskou rodinu by to byla nepřijatelná situace.

Po období spekulací v posledních týdnech ohledně účasti ruských sportovců pořadatelé londýnského grandslamu ve středu potvrdili, že hráči z Ruska a Běloruska budou mít na turnaj zákaz vstupu. „Je naší odpovědností sehrát roli v rozsáhlém úsilí vlády, průmyslu, sportovních a kreativních institucí v zájmu omezení globálního vlivu Ruska těmi nejsilnějšími možnými prostředky,“ stojí v prohlášení. „Za okolností takové neodůvodněné a bezprecedentní vojenské agrese by bylo nepřijatelné, aby ruský režim čerpal jakékoli výhody ze zapojení ruských nebo běloruských hráčů do Wimbledonu,“ uvádí se v něm dále.

Ačkoli to není výslovně zmíněno, je očividné, že ruští hráči nebudou moci soutěžit ani pod neutrální vlajkou či v případě, že by se veřejně distancovali od jednání Putina, jak to navrhuje například ukrajinská tenistka Svitolinová.

Královská účast na předávání wimbledonských trofejí je absolutní samozřejmostí. Právě loni byla vévodkyně Kate Middletonová přítomna na slavnostním předávání cen poté, co titul vyhrál Novak Djokovič. V roce 2019 pak předala trofej přímo Djokovičovi po jeho finálovém vítězství nad Švýcarem Rogerem Federerem.

Jako královská patronka All England Clubu (AELTC) a vášnivá tenisová fanynka je Kate Middletonová častou účastnicí wimbledonského turnaje. Stejně jako další člen rodiny a bratranec královny, princ Edward, vévoda z Kentu. Ten byl prezidentem AELTC více než 50 let a z funkce odstoupil až v roce 2021. V průběhu svého funkčního období často předával trofeje vítězům Wimbledonu, naposledy právě v loňském roce.