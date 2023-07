Střídání generací. Alcaraz v zápase zápasů překonal Djokoviče

Novak vytouženým 24 vítězstvím na grandslamu neodskočí svému velkému soupeři Nadalovi o dvě výhry. Mezi těmi dvěma to zůstane těsné – 23:22. Srb bude muset čekat na US Open. Ale hlavně, určitě se mu, aspoň letos, nepodaří vyhrát všechny grandslamy v jednom roce. Tenisoví fandové čekají na ten okamžik už 35 let.

Alcaraz zároveň podtrhuje letošní wimbledonský trend. Mužský turnaj se poprvé odehrával ve znamení ostrého nástupu mladé generace. Když se podíváme na čtvrtfinále, tak tam se z veteránů dostal jen Djokovič. Čtyři hráči jsou zástupci střední generace - Medveděv – 27 let, Eubanks – 27 let, Safiullin – 25 let a Rubljov – 25 let. A tři patří ke generaci nastupující - Alcaraz – 20 let, Rune – 20 let a Sinner – 21 let. Ten poslední se dokonce probil až do semifinále.