Válka Austrálie vs. Djokovič u konce. Srb dostane vízum

Srbský tenista tehdy vysvětlil svůj postoj k očkování v rozhovoru pro BBC. „Nikdy jsem nebyl proti očkování. Chápu, že na celém světě se každý snaží vynaložit velké úsilí na zvládnutí viru a doufejme, že to brzy skončí,“ řekl Djokovič. „Očkování je asi největší pokus, jak to zastavit. Plně to respektuji. Ale vždy jsem podporoval svobodu vybrat si, co do svého těla vložíte. Pro mě je to podstatné, je to skutečně princip pochopení toho, co je pro vás správné a co špatné. Jako elitní profesionální sportovec jsem vždy pečlivě zvažoval a posuzoval vše, co z doplňků, jídla, vody… přichází do mého těla jako palivo. Na základě všech informací, které jsem získal, jsem se rozhodl proti vakcíně.“