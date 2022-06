Začíná Wimbledon. Zázračný comeback legendární, nesnesitelné Sereny

Pojďme však skokem do závěru její bohaté kariéry. I pouhé poslední tři roky jsou vlastně impozantní, ačkoli to s ní bylo jako na houpačce.

Na US Open byla nasazena jako č. 3 a nakonec postoupila až do semifinále, kde prohrála s Victorií Azarenkovou. Další historický průlom, tedy raději hned dva. Bylo to první setkání dvou matek v grandslamovém semifinále a zároveň se Serena stala první hráčkou v historii, která se dostala do semifinále Grand slamu a US Open za čtyři desetiletí.