Ukázala synům, jak se bojuje. Špotáková se postarala o drama v závodě

Špotákovou v Bavorsku dokázaly přehodit jen dvě o více než 20 let mladší závodnice – zlatá Řekyně Elina Tzengková a stříbrná Srbka Adriana Vilagošová.

Oštěpařka Barbora Špotáková opět ukázala, že se umí pod tlakem vyšponovat ke skvělým výkonům. V jedenačtyřiceti dala Bára vzpomenout na zážitky, které českým fanouškům připravovala posledních patnáct let. Při předávání medailí jí skandovali: "Báro děkujem!" pic.twitter.com/cmCZFLKduT

Světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka se v sobotu večer postarala o drama podobné tomu z olympijských her v Pekingu před 14 lety.

Špotáková tehdy, v den 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, přehodila posledním hodem ruskou závodnici Marii Abakumovou. Té byly později výsledky z let 2008 až 2012 anulovány kvůli prokázanému dopingovému testu.

,,Věděla jsem, že budu muset zatáhnout. Dala jsem do toho všechny síly, a i když to technicky zdaleka nebylo ideální, vyšlo to. Měla jsem tam dvě děti, tak jsem jim chtěla ukázat, jak se bojuje,“ citoval Špotákovou web jejího armádního klubu Dukla.