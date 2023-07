Vingegaard je už jasný vítěz Tour. Kdo na to vsadí, je ale šílený

Oba favority – Slovince a Dána – dosud dělily pouhé sekundy. Proto teď rozdíl téměř dvou minut v celkovém pořadí čtyři etapy před cílem (ta poslední do Paříže se už vlastně nepočítá) vypadá nadpozemsky. Vingegaard vede o drastických 1:58.

Zdá se, že to je propast, kterou už Pogačar nedokáže překonat. Na 90 % ne. Na 99 % ne. Ale co těch zbývajících deset procent? Nebo to pouhé procento?