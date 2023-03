Vrací se Rusové na scénu? MOV skryl do svého doporučení důležitou výjimku

Výkonný výbor doporučil vrátit je do hry pod neutrální vlajkou. Z tohoto doporučení ale výslovně vyňal reprezentanty, jejichž mateřským klubem jsou armádní nebo policejní oddíly. Třeba CSKA nebo Dynamo.

Jak známo, absolutní většina nejlepších ruských reprezentantů v „hlavních“ sportech je zařazena právě pod střediska vojenských a policejních složek. Sportovní výkvět Putinova režimu se soustředí právě do CSKA (armáda) nebo Dynama (policie). Na vyloučení těchto sportovců i v dalších měsících dosud trvá i MOV.

„MOV chce přinutit Rusko a Bělorusko, aby se mezinárodních soutěží samy vzdaly. Moskva nemůže za současné situace přistoupit na diskriminaci svých vojáků. Mnoho sportovců působí právě v CSKA, nebo Dynamu. Proto bych tak vehementně MOV nekritizoval…“ napsal český novinář působící v Moskvě Jiří Just.

Pohled na seznamy známých ruských atletů, plavců, vzpěračů, gymnastů ukazují zřetelně, že s návratem nejlepších Rusů na nejprestižnější turnaje, závody a utkání to nebude tak snadné.

Olympijská vítězka ve skoku do výšky z Tokia Marija Lasitskeneová působí už roky v řadách CSKA a v roce 2017 byla dokonce povýšena na nadporučici ozbrojených sil.

Existují samozřejmě výjimky - není jich tak málo - kdy se do světové špičky dostal ruský sportovec, aniž vstoupil do armádního nebo policejního klubu, které jsou základní součástí ruského vrcholového sportu.

Uvádí, že sportovci s ruským nebo běloruským pasem mohou soutěžit, ale pouze jako individuální neutrální sportovci. Týmy sportovců s ruským nebo běloruským pasem do toho nemohou být zahrnuty.

To samé platí pro sportovce, kteří mají smlouvu s ruskou nebo běloruskou armádou nebo národními bezpečnostními službami.

Tady není úplně jasné, o co přesně MOV jde a jak to správně interpretovat. Možná právě to je ten moment, za nějž je výbor nejvíce kritizován.