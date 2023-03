MOV chce návrat ruských a běloruských sportovců. Pod neutrální vlajkou

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) doporučil návrat ruských a běloruských sportovců na mezinárodní soutěže. K jejich vyloučení vyzval krátce po únorové invazi, kterou minulý únor zahájily ruské síly. O jejich možné účasti na olympijských hrách v Paříži, které se budou konat příští rok, dosud výbor nerozhodl.

Ruští a běloruští sportovci by se mohli mezinárodních soutěží účastnit pouze pod neutrální vlajkou a tedy za absence národních symbolů, hymny nebo národních barev. Startovat by nemohli ti, kteří jsou příslušníky armády, domácích bezpečnostních složek nebo aktivní podporovatelé války.

Stejné podmínky platí i pro členy realizačních týmů. Vrátit do soutěží by se navíc mohli pouze jednotlivci, pro týmy by účast byla dále zakázaná. Už v prosinci vyzval prezident MOV Thomas Bach k otevřené diskuzi o návratu sportovců do mezinárodních soutěží.

Na základě toho, jak budou sportovci dodržovat dané podmínky na mezinárodních soutěží, chce MOV rozhodnout o jejich možné účasti na olympijských hrách. „MOV přijme toto rozhodnutí ve vhodný čas a podle svého plného uvážení,“ uvedl na svém webu.

Možná účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži vzbuzuje emoce i v politice. MOV už koncem ledna předeslal, že zvažuje podmínky, za kterých by sportovci mohli startovat. Řada západních zemí se spolu s Ukrajinou proti jejich možné účasti jasně vymezila a některé dokonce varovaly před možným bojkotem (více jsme psali zde).

Naopak k ní vyzvala poradkyně MOV a zvláštní zpravodajka OSN pro kulturní práva Alexandra Xanthakiová. Ta se v minulých dnech nechala slyšet, že by se her mohli účastnit i sportovci, kteří jsou součástí ruských sil. Vyloučení by se týkalo podle ní jen těch, co spáchali válečné zločiny.

Debata o startu ruských a běloruských sportovců v Paříži „Jakákoli snaha Mezinárodního olympijského výboru přivést zpět ruské a běloruské sportovce, aby soutěžili, byť pod neutrální vlajkou, by měla být odmítnuta," prohlásili ministři sportu Lotyšska, Litvy, Estonska a Polska. Snahy o návrat ruských a běloruských sportovců podle nich legitimizují politiku i propagandu obou zemí.

Bach nicméně tvrdí, že sport má být autonomní a vměšování politiky odmítá. „Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe,“ řekl.

MOV však stále drží jasný postoj proti vládám Ruska i Běloruska. Doporučil, aby se v těchto státech nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce a aby žádní vládní představitelé nedostali pozvání na mezinárodní soutěže.