Bojkot olympiády? Připojit by se mohlo 40 zemí, Češi ho nezvažují

Jedná se o další projev nevole vůči MOV, který se koncem ledna nechal slyšet, že se zabývá podmínkami, za kterých by se sportovci z Ruska i Běloruska mohli zúčastnit příští letní olympiády v Paříži. Na té by se mohli objevit jako „neutrální sportovci“ a za podmínky, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině.

Jak informuje web BBC, polský ministr sportu a cestovního ruchu Kamil Bortniczuk věří, že se podaří vytvořit koalici až 40 zemí, včetně Velké Británie, Spojených států a Kanady, která by zablokování plánů MOV podpořila ještě před jeho zasedáním plánovaným na příští týden. Takový krok by prý zařídil, že by pořádání her ztratilo smysl.