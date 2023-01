Ruským sportovcům se otevírají dveře na olympiádu

Jen pár dní po ruské invazi na Ukrajinu to přitom byl sám MOV, kdo sportovním organizacím doporučil, aby ruské účastníky ze všech soutěží vyloučili. Ne všichni ho však poslechli a například na letošním Australian Open startovaly Bělorusky Viktoria Azarenková a Aryna Sabalenková, které obě postoupily až do semifinále a druhá zmíněná si zahraje finále.

Ruští sportovci se tak budou moci opět zúčastnit olympiády jako „neutrální sportovci“ za předpokladu, že budou plně respektovat Olympijskou chartu a nebudou aktivně podporovat válku na Ukrajině. To, že stanovené podmínky splňují, by měly prokázat individuální kontroly. Podrobnostmi jejich účasti se MOV prý ještě bude zabývat.

Oznámení výboru přišlo jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ruští sportovci by měli být z pařížské olympiády vyloučeni. To, že by sportovci z Ruska neměli mít na akci místo, prý dokonce „zvláště zdůraznil“ v rozhovoru se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem.