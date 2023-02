Rusko se domáhá neomezené účasti na olympiádě. MOV o tom nechce ani slyšet

„Rusové se musí účastnit za stejných podmínek jako všichni ostatní sportovci. Jakékoliv dodatečné podmínky či kritéria jsou nežádoucí, zejména pak ty, které mají politický podtext, což je pro olympijské hnutí zcela nepřijatelné,“ cituje úterní slova Stanislava Pozdňakova, šéfa ruského olympijského výboru, list The Moscow Times.

Kromě ruských závodníků by se omezení měla týkat i sportovců z Běloruska. Země totiž Kremlu posloužila jako „odrazový můstek“, když v únoru minulého roku odstartovala ruská invaze na Ukrajinu.

Mezinárodní olympijský výbor dal zelenou ruským sportovcům, kteří se chtějí zúčastnit letní olympiády v Paříži. Opět budou moci soutěžit jako „neutrální sportovci“, nesmí ale aktivně podporovat válku na Ukrajině. Detailnější podmínky, za jakých by se na akci mohli dostat, prý ještě budou prodiskutovány.

Odmítnutí výboru by alespoň částečně mohlo potěšit Ukrajince, rozhodně však ne úplně. Kyjev totiž již od minulého týdne obviňuje MOV z podpory „brutální války“ a požaduje úplné vyloučení Rusů i Bělorusů z chystané akce. Pokud se to nestane, Ukrajina prý nevylučuje bojkot olympijských her.