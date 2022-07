Zemřela basketbalová legenda Bill Russell

Ve věku 88 let zemřel Bill Russell, jedenáctinásobný vítěz NBA a legenda týmu Boston Celtics. Po Russellovi je pojmenována trofej pro nejužitečnějšího hráče finále NBA. Russell byl jedním z prvních černošských hráčů v univerzitním basketbalu.

Když byl Russell v roce 1975 zvolen do Basketbalové síně slávy, Red Auerbach, který zorganizoval jeho příchod do týmu Celtics a trénoval ho v devíti mistrovských týmech, ho nazval „nejničivější silou v historii hry“.

Russellova rychlost a jeho neskutečná schopnost blokovat střely proměnily středovou pozici, kdysi místo pro pomalejší hráče. Bývalý senátor Bill Bradley, který se v 60. letech utkal s Russellem v týmu New York Knicks, na něj pohlížel jako na „nejchytřejšího hráče, který kdy hrál tuto hru, a ztělesnění vedoucího týmu“.

Russell byl znám také jako bojovník za lidská práva. Zúčastnil se pochodu ve Washingtonu v roce 1963 za práci a svobodu a seděl v první řadě davu, aby slyšel reverenda Martina Luthera Kinga Jr. přednést svůj projev „I Have a Dream“.

Poté, co byl zavražděn aktivista za občanská práva Medgar Evers, odešel Russell do Mississippi a spolupracoval s Eversovým bratrem Charlesem na otevření integrovaného basketbalového tábora v Jacksonu. Patřil ke skupině prominentních černošských sportovců, kteří podporovali Muhammada Aliho, když Ali odmítl narukovat do války ve Vietnamu.