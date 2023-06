Jestli brýle od Applu uspějí, změní se hlavně svět, který uvidíme bez nich

Článek si můžete také poslechnout v podání autora.

Není nic jednoduššího než tvrdit, že Apple tentokrát šlápl hodně vedle.

Brýle s názvem Apple Vision Pro vypadají divně, jakkoli mají asi krásný design a jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů. Navíc jsou drahé, byť to je vysoce subjektivní tvrzení. Hlavně však nabízejí něco, o co většina lidí nemá nijak velký zájem. Nebo o tom aspoň ještě neví. A nabízejí to za třikrát víc peněz než v roce 2007 stál – i po přepočtu inflace – první model iPhonu.

Zároveň ale není nic jednoduššího než vynášet Apple do nebe, jak odvážně a razantně o sobě dal vědět.

Konečně se po mnoha letech vrací k tomu, co z něj svého času udělalo nejobdivovanější firmu světa. Přichází s revolucí. Ve své nejlepší tradici trh nedobývá, ale tvoří. Není možná úplně první, ale nabízí produkt tak dokonalý, že se to povede. A jenž promění to, jak technologie používáme a jak se chováme. Ostatní ho budou napodobovat.

Toť dva názory, oba zcela protichůdné. S oběma se dnes hojně setkáváme, v médiích i na sociálních sítích, jen s různou mírou důrazu. Zmiňuje se Steve Jobs, ikonický zakladatel firmy, a píše se o tom, že brýlemi pro rozšířenou realitu vrací Tim Cook do firmy její původní spirit, ale jiní stejně vehementně tvrdí, že se ideový tvůrce iPhonu musí obracet v hrobě a ještě že se toho nedožil.

Nedokážu říct, kdo má pravdu. Přiznám se, že moje první myšlenka byla: „Tak tohle si nekoupím! A vůbec, kdo by měl zájem chodit mezi lidi v lyžařských brýlích?“ A druhá myšlenka, když byla zveřejněna cena: „Copak se zbláznili? Za tyhle peníze?“ Jenže dobře si pamatuju, že úplně stejné pocity jsem měl v roce 2007, když Steve Jobs na dnes už slavné prezentaci – ano, na té, kdy nejdřív tvrdil, že představí tři produkty! – ukázal světu poprvé iPhone.

Dokonce jsem to jako sloupkař píšící o technologiích napsal do časopisu Reflex a párkrát o tom mluvil i v rádiu nebo televizi. Byl jsem jeden z těch lidí, kteří tvrdili, že se Steve Jobs zbláznil a že přece lidé si nikdy nebudou na telefonu prohlížet webové stránky, dívat se na filmy nebo používat mapy. Od toho jsou přece navigace, to dá rozum.

A nikdo nebude chtít používat dotykový displej, vždyť je to nepraktické a pokusy ho nabídnout už v minulosti zkrachovaly. No… víme, jak to dopadlo. Jsem docela rád, že moje názory tehdy nikoho zas tak moc nezajímaly, a tím pádem se na ně zapomnělo.

Proto jsem opatrný a říkám: opravdu nevím, jakou čeká brýle Apple Vision Pro budoucnost. Když dám stranou první dojmy, tak jako člověk milující technologie a nevyléčitelný technooptimista musím uznat, že jde o dechberoucí kus inovací.

Nejen proto, že je to – slovy Tima Cooka – první výrobek Applu, o kterém můžeme říct, že se nedíváme na něj, ale skrze něj. Obsahuje 14 digitálních kamer a šest mikrofonů! Design a celkové řešení chrání podle firmy zhruba 5000 patentů, které Apple získal v posledních letech. Samozřejmě uživatelské zkušenosti ještě nemáme k dispozici, brýle se na trh dostanou až počátkem příštího roku. Avšak i první iPhone byl představen v lednu 2007, a prodávat se začal až o šest měsíců později.

To je dost času si na ideu rozšířené reality zvykat. Zatím je to těžké. Mimochodem, poslouchal jsem záznam z pondělního uvedení Apple Vision Pro cestou městskou hromadnou dopravou, samozřejmě do sluchátek a ze svého iPhonu. Ano, toho telefonu, kterému jsem před 16 lety nepředpovídal valnou budoucnost.

Jel jsem autobusem číslo 101 od žižkovské Viktorky směrem na Vinohrady. Autobus se tam proplétá poměrně úzkými ulicemi, mimo jiné Slavíkovou. Byl teplý letní večer a v téhle ulici je jedna restaurace vedle druhé, s velkými otevřenými okny či zahrádkami na chodníku. A vy si nemůžete nevšimnout, že i když jsou podniky plné lidí a působí to velmi přátelsky a společensky, tak stejně se možná polovina lidí dívá u stolu či vestoje na chodníku do svého telefonu.

To je možná ten největší důsledek „tří výrobků v jednom s dotykovým displejem“, představeným před 16 lety. A my nemůžeme vyloučit, že za deset, možná i pět let, protože časy se zrychlují, budeme projíždět ulicemi, kde polovina lidí bude mít nasazené sexy a elegantní lyžařské brýle.

Bude to úžasné pro ty, kteří brýle budou mít na tváři, a iritující pro ty ostatní, kteří se na ně budou dívat. Úplně stejně, jako je to dnes s lidmi přilepenými k telefonním displejům, jen ještě desetkrát víc.

Nepleťte se, nejsem stařík skuhrající nad světem, který se ubírá jinak, než si představoval. Nebo jsem, ale jen trochu. Ano, vadí mi všichni ti lidé s telefony v ruce a se sluchátky v uších, zejména proto, že mezi ně patřím taky.

Jestli brýle Applu představené tento týden uspějí, připravme se na to, že se svět změní. Ale ne ten svět, který v nejvyšším možném rozlišení uvidíme v technicky dokonalých, do detailu doladěných brýlích.