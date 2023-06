Ohromný výkon za majlant i za hubičku. Apple ale ukázal i milé drobnosti

Včerejší dvouhodinová prezentace firmy Apple do historie nepochybně vstoupí jako první představení nového virtuálního headsetu Vision Pro.

Nová vize pro virtuální realitu Po dlouhé době se Apple pustil do úplně nového odvětví. Virtuální realitu smíchal s realitou pomocí kamer a falešných očí. Brýle Vision Pro mají přijít na trh začátkem roku 2024 za cenu přes 75 tisíc korun: Revoluční brýle vás odříznou od světa, ale oči zůstanou. Apple ukázal Vizi

Revolučním brýlím pro rozšířenou realitu věnujeme samostatný článek. Ani prvních 80 minut prezentace by ale nemělo úplně zapadnout. V záplavě desítek novinek se totiž poprvé ukázaly i funkce, které budou mít určitě dopad na více lidí než luxusní headset.

Na detailech záleží

V oblasti chytrých telefonů od sebe Apple iOS i Android dlouhodobě opisují. Pro uživatele je to pozitivní zpráva. Funkce, které představí Google, totiž často do roka a do dne implementuje i Apple, a naopak.

Jednou z funkcí, které bychom si na obou platformách přáli (a systém mezi nimi spolupracoval), je nový nástroj na rychlou výměnu kontaktů Name Drop. Namísto skenování QR kódů nebo diktování čísel prostě přiblížíte telefon se svou aktivní vizitkou, zaškrtnete, které údaje o sobě chcete sdělit… a vizitky se navzájem vymění.

Foto: Apple Pomocí funkce Name Drop si budou uživatelé iPhonů moci rychle vyměnit kontakty.

Protože na pozadí k tomu Apple používá svou technologii AirDrop, nedá se očekávat, že bychom se v nejbližší době dočkali fungování mezi Androidem a iPhonem. Pokud by se to povedlo, byl by to definitivní konec papírových vizitek…

Od společnosti Google zase Apple odkoukal funkci doplňování textu. Apple k doplňování využívá lokálně běžící neuronovou sít (jazykový model), a bude tak umět opravovat i překlepy na úrovni vět, nejenom slov. Konečně by se také kontrola pravopisu měla přizpůsobovat stylu uživatele a například přestat opravovat sprostá slova, pokud v kontextu dávají smysl (typickým anglickým příkladem je všudypřítomná kachna, tedy v originále „duck“).

Šikovné je i rozšíření polohy, kde je možnost nastavit upozornění v případě, že se uživatel nedostane domů do předem určeného času. Nastavíte, komu má upozornění přijít, a telefon sám pozná, zda se domů dostanete, případně zda jste na cestě. Pět minut před upozorněním vám ještě připomene, že se chystá zalarmovat vaše blízké. Těm pak telefon pošle aktuální polohu, mobilní signál a stav baterie, aby věděli, zda vám mají například zavolat.

Foto: Apple Upozornění se vybrané osobě odešle v případě, že uživatel nedorazí v předem daný čas domů.

Potěšující – byť značně opožděná – je tendence velkých softwarových firem podporovat péči o duševní hygienu. Dalo by se sice právem namítnout, že jsou to právě všudypřítomné displeje chytrých telefonů, které napáchaly nemalou paseku… Ale buďme rádi za každou funkci, která pomáhá lidem starat se o své zdraví. Apple nově představil dlouhodobé sledování nálady nebo poloautomatizované psaní deníku. Každý den se vám na základě toho, co jste dělali, nabídnou nápady, o čem byste si mohli napsat pár poznámek: pořízené obrázky, naposlouchané písničky, zaznamenaná rozcvička…

Foto: Apple Golfisty a tenisty zase potěší nové funkce pro analýzu podání nebo odpalů v Apple Watch.

Od 17. verze iOS budou také uživatelé moci sdílet s vybranými kontakty bezpečnostní přívěšek AirTag. To se hodí zejména při půjčování trackovaných věcí, které by jinak ve vaší nepřítomnosti neustále pípaly.

Hardwarové novinky za všechny peníze

Nové telefony iPhone ukazuje Apple tradičně až v září. Co se týče představených počítačů, na své si přišli fanoušci velmi výkonných strojů. Tedy třeba střihači, animátoři nebo lidé, kteří potřebují z nějakého důvodu zpracovat naráz 24 videokanálů ve 4K kvalitě. To má údajně zvládnout nový Mac Pro.

Ale pozor, za výkon v balení luxusního megastruhadla se královsky platí. V případě Mac Pro začíná cena na 6999 dolarech (154 tisíc Kč). A pozor, to je opravdu jen spodní hranice, tento počítač je určen pro ty, kteří potřebují extrémní výkon a jsou ochotni si za něj připlatit. Menší Mac Studio už pořídíte od 1999 dolarů (asi 44 tisíc korun).

Foto: Apple K supersilnému (a superdrahému) počítači Mac Pro můžete připojit až 8 displejů naráz.

Za skvělý výkon vděčí Mac Pro i jeho menší bratříček Mac Studio procesoru M2 Ultra. Připomeňme, že Apple už dva roky válcuje konkurenci právě obřím výkonem svých integrovaných čipů (SoC, system on chip). Čipy mají integrovanou operační i grafickou paměť, což jejich výkon ještě umocňuje. A když nestačí jeden čip, spojí Apple dva tyto čipy nebo čtyři nebo osm dohromady.

Foto: Apple Procesor M2 Ultra a jeho ďábelský výkon.

Procesor M2 (v jeho základní verzi) má i nový patnáctipalcový notebook MacBook Air. Podle Apple jde v současnosti o nejtenčí a nejvýkonnější patnáctipalcový notebook na světě.

Foto: Apple Patnáctipalcový MacBook Air.

Úctyhodná je také jeho výdrž, výrobce udává 18 hodin na jedno nabití, což je v těle o tloušťce 11,5 milimetru nádherný parametr. Apple tvrdí, že za úsporný běh opět vděčí svým čipům vlastní výroby. Vyjde na 1299 dolarů (28 500 Kč)

Porada plná speciálních efektů

Nálož novinek čeká i nový operační systém pro počítače. Nový systém macOS Sonoma se pyšní třeba novými widgety, které některým pamětníkům okamžitě připomenou neslavný systém Windows Vista od Microsoftu. Mimochodem, Microsoft od widgetů upustil, ale v nových jedenáctkách se k nim zase oklikou vrací.

Foto: Apple Widgety v novém systému macOS Sonoma.

Pokud trávíte hodně času na on-line poradách, oceníte, kolik času a energie Apple věnuje právě tomuto aspektu práce. Můžete poslat kolegům speciální reakce v podobě trojrozměrných efektů zapracovaných přímo do vašeho videa. Třeba když ukážete dva palce nahoru, vybouchne za vámi virtuální ohňostroj.

Foto: Apple Při sdílení obrazovky může váš obličej plavat před prezentací.

O poznání užitečnější může být kombinace sdílení obrazovky a vlastního obrazu v jednom okně. Vaše izolovaná postava či tvář se zobrazí před prezentací a pozici můžete dle libosti měnit. Opět připomínáme, není to nic revolučního, ale Apple má ve zvyku integrovat funkce způsobem, který od uživatelů nevyžaduje moc nastavování. Zkrátka funguje.

Na to se šéf Apple opakovaně odkazoval: „Nabízíme integrovaný zážitek napříč různými zařízeními.“ A prezentující nezapomněli zdůraznit, že čím víc těch zařízení budete mít, tím lépe se vám s nimi bude fungovat…

Více zajímavostí a novinek v galerii: