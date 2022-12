Tři dárky na poslední chvíli. Tyhle vychytávky využije každý, kdo má mobil

Přiznejme si, že vánoční dárky pro dospělé jsou divný koncept. Pokud by ten člověk tu věc potřeboval, tak by si ji už dávno koupil. Pokud ji nepotřebuje, tak nejspíš platíte peníze zbytečně. Tento paradox lze vyřešit nějakou poukázkou nebo penězi, ale to zase pro hodně lidí není dostatečně „vánoční“.

Lidé se mě občas ptají, zda bych mohl doporučit nějaký dárek z oblasti technických vychytávek. Vždyť pořád zkouším nějaké nové vymoženosti, nemohl bych dát nějaký tip…

Ne, nemohl. Kupovat dospělému nějaké zařízení je poměrně nevděčné. Musí být kompatibilní s ostatními zařízeními a příslušenstvím, umět to, co zrovna potřebuje nebo potřebovat bude, umožňovat snadný upgrade… Trefit se přesně – a v pravou chvíli – je prakticky nemožné.

Ale přivedlo mě to na myšlenku: Existují nějaké dárky, které jsou téměř univerzální? A dokonce se budou hodit i lidem, kteří je už doma mají? Tři takové jsem vymyslel, a tipy tedy nabízím i ostatním.

Stativ k telefonu se hodí vždycky

Mobilní telefony nám obvykle dnes slouží jako hlavní fotoaparát. Některé mobily jsou k fotografování a natáčení skvěle přizpůsobeny, ale i levnější telefony už dnes udělají za dobrého světla parádní fotky.

Za tmy je to horší. A právě tady přichází na řadu můj tip: Prakticky komukoli můžete dát stativ na mobil a mít jistotu, že jde o užitečný dárek.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo stativ od čínské firmy Xiletu, vpravo od italského výrobce Manfrotto.

Stativ lze obvykle koupit za 300 až 700 Kč dle značky a aktuální nabídky. Některé mají v nabídce i kruhové LED světlo, které se hodí k dosvětlení scény, pokud třeba natáčíte videa na selfie kameru.

Stativ můžete použít na natáčení časosběrných videí, stop-motion animací nebo zkrátka k pořízení nehybného statického videozáběru.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Stativ na mobil můžete použít ke skvělým časosběrným záběrům.

S některými telefony navíc můžete pořizovat nádherné noční záběry, a stativ vám tak otevře úplně novou dimenzi mobilní fotografie. A třeba telefony Google Pixel v případě, že detekují umístění na stativu, odemknou i speciální režim astrofotografie…

Já navíc stativ někdy používám i jako improvizovaný držák pro natáčení, lépe se mi s ním švenkuje, než když držím mobil jen v ruce. Na pořádné švenkování mobilem si ale raději pořiďte speciální obouručné držáky.

Osobně mám podobné mobilní stativy doma celkem čtyři a nepřijde mi, že je to moc. Jeden je vždy na stole, když potřebuji namířit telefon pro videokonferenci. Jeden v batohu na focení v terénu, jeden v kuchyni, když sleduji videa při vaření a jeden… No někde určitě bude, v záloze, kdyby se jiný ze stativů ztratil.

Powerbanka a kabel s překvapením

Jestliže vám předchozí nápad přišel nudný, tak tento je na tom z pohledu originality ještě hůře. Ale zato je užitečný. V době, kdy dnešní smartphony vydrží na jedno nabití sotva den, musíme občas telefon dobíjet i mimo domov. A pak se hodí mít s sebou powerbanku a nabíjecí kabel.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Powerbanka s kapacitou 20 tisíc mAh s červeným USB-C kabelem.

Uznávám, že powerbanka není nic originálního a kdo nějakou chce, nejspíše si ji už koupil. Pokud ale o daném člověku víte, že si často na vybitý mobil stěžuje, může to být dobrý dárek na míru. Slušná powerbanka s kapacitou 10 000 mAh (přibližně dvě nabití telefonu) se dá koupit od cca 300 Kč, za dvojnásobnou kapacitu (a více portů, jako na obrázku) zaplatíte cca 700 Kč.

Na kabelu výše je jeden zajímavý detail, který z něj dělá aspoň trochu výjimečný dárek. Všimli jste si toho?

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Součástí konektoru je malý displej!

Tento konkrétní USB-C kabel ukazuje rychlost nabíjení přímo na zabudovaném displeji. Jistě, je to doslova maličkost, ale někdy velmi užitečná. Zvláště když nabíjíte v cizí nabíječce a chcete rychle vidět, kolik šťávy z ní váš telefon dostává.

Nabíjecí kabely s displejem jsou celkem neobvyklé, ale dají se sehnat i v českých e-shopech. Metrový nabíjecí kabel značky s displejem seženete za asi tři sta korun. Na obrázku je značka SooPii, v Česku podobné kabely nabízí třeba značka Baseus.

Dalším užitečným doplňkem je trojkabel, ze kterého lze výměnou malých zabudovaných adaptérů udělat nabíječku USB-mikro, USB-C i Apple Lightning. Majitel takového kabelu je univerzální dárce a může nabíjet prakticky jakýkoli telefon na trhu. Což může být výhoda i nevýhoda…

Když pořád něco ztrácí…

Nejlepší dárky jsou dárky na míru, s příběhem. Pokud o někom víte, že neustále ztrácí klíče nebo peněženku, můžete mu koupit přívěsek s lokátorem.

Musíte ale vybrat dle oblíbeného operačního systému obdarovaného. Pro zařízení Apple jsou zde lokátory AirTag. Majitelé Androidu mohou sáhnout například po lokátorech Chipolo nebo Samsung Tag.

Foto: zdroj: Apple, Chipolo, koláž:Pavel Kasík, Seznam Zprávy Vlevo Apple AirTag (cca 950 Kč), vpravo Chipolo One (cca 700 Kč).

Po rozbalení si nainstalujete příslušné aplikace a lokátor spárujete s telefonem. Pak si lokátor připněte na klíče (pro Apple budete muset koupit ještě držátko). Oba zmíněné lokátory umí zazvonit, pokud jsou v dosahu telefonu. Můžete si nastavit i upozornění v případě, že se lokátor ocitne mimo dosah telefonu.

Maličký Apple AirTag navíc umí lokalizovat ztracený AirTag i prostřednictvím ostatních telefonů iPhone. Pokud byste tedy ztratili klíče někde v centru města, je velká šance, že kolem půjde někdo s telefonem a vy se tak dozvíte relativně přesnou polohu klíčů.

To je samozřejmě výhoda, ale má to i své stinné stránky. Někdo by mohl svůj vlastní AirTag zneužít k tomu, aby sledoval vaši polohu. Apple na to reagoval tím, že vás upozorní, pokud s vámi „cestuje“ cizí AirTag. To se ale opět týká jen majitelů iPhonu. Pro Android si za tímto účelem můžete nainstalovat speciální aplikaci, což ale určitě každý neudělá.

Každopádně lokátory jsou také zařízení, kterých nevadí mít více. Když už obdarovaný jeden má na klíčích, další dá třeba do batohu. Nebo jimi může na cestě sledovat svá zavazadlo (aerolinky to samozřejmě milují).