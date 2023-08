Miliardář pustil synovi žilou, chtěl si tím prodloužit život

Snaha o prodloužení života je častým zájmem miliardářů. Jeff Bezos údajně investoval do několika biotechnologických startupů, které se zaměřují na vývoj léků. Mark Zuckerberg se svou ženou spoluzaložil cenu The Breakthrough Prize, která každoročně uděluje tři miliony dolarů vědcům, již dosáhnou „transformativního pokroku v porozumění živým systémům a prodloužení lidského života“.

Spoluzakladatel společnosti Oracle Larry Ellison věnoval na výzkum stárnutí nejméně 370 milionů dolarů a Sam Altman, zakladatel společnosti OpenAI, investoval 180 milionů dolarů do biotechnologického startupu Retro Biosciences, který také vyvíjí technologie proti stárnutí.

Celé to může působit jen jako potřeštěný nápad muže, který se krizi středního věku rozhodl řešit hledáním elixíru nesmrtelnosti, ale úplně to tak není.

Naděje, že by mladší krev mohla pomoci omladit starší organismus, se zrodila už před mnoha lety. Bylo to díky velmi „silové“ výzkumné metodě zvané parabióza.

Parabióza [z řeckého „para“ (vedle) a „bios“ (život)] označuje stav, kdy jsou dva celí živí živočichové chirurgicky spojeni a vytvoří si jeden společný oběhový systém. Tento postup je v podstatě dokonalejší formou „transbiózy“, což je transplantace buněk, tkání nebo celých částí těla (i končetin) z jednoho organismu do druhého.

V podstatě jde tedy o jakousi zkoušku transplantace a hledání odpovědi na otázku, jak přenést orgán z jednoho těla do druhého (nutno dodat, že v této podobě by dnes výzkum byl jen těžko schválen).

Carrel ovšem pokusy neprováděl jen kvůli transplantacím. Chtěl pochopit proces stárnutí organismu a ideálně také prodloužit život. V článku z roku 1913 napsal: „Protože přežití celých orgánů mimo tělo by mělo nepochybně důležité fyziologické využití, začal jsem v červnu 1912 vyvíjet techniku, pomocí níž by bylo možné přimět systém orgánů, aby žil a fungoval, když je oddělen od ostatních orgánů.“

Tak vznikla skutečná parabióza (přesně řečeno „heterochronická parabióza“). Název popisuje spojení oběhových systémů dvou pokusných zvířat pomocí velkého řezu v boku. Mimo jiného se používala například ve výzkumu účinku některých hormonů a dalších látek, které se šíří krevním řečištěm, my se ovšem budeme věnovat hledání dlouhověkosti.

V průběhu dekád si totiž různí vědci všimli, že spojení mladšího a staršího zvířete v některých případech vede ke zlepšení zdravotního stavu staršího z nich (a často také k úmrtí, hlavně těch mladších, není to vůbec metoda bez rizik, abychom nic nezastírali). Někteří odborníci se pak pokusili zaměřit právě na tento aspekt.

Velká část současných výzkumů má svůj prapůvod v práci, která probíhala v 50. letech 20. století v laboratoři Clivea McCaye na Cornellově univerzitě v Kalifornii. Experimenty na dvojicích starých a mladých hlodavců s propojeným krevním oběhem naznačovaly, že cirkulace krve z mladých myší by mohla prodlužovat věk i zlepšovat funkci tkání starých myší (přehled této a dalších historických prací najdete například v tomto odborném textu ).

Na některé otázky pak studie ze své podstaty nemohla vůbec odpovědět. Například jestli jde o efekt vystavení krvi mladších zvířat, nebo třeba jen projev toho, že starší zvíře najednou získalo lepší „pumpu“ či „filtry“. Tedy zda to není tak, že nejde o mladou krev, ale spíše o to, že krev náhle prochází mladším, lépe fungujícím tělem.

Co bylo možná z praktického hlediska ještě důležitější, objevily se i výsledky z univerzity v Berkeley, podle kterých není k dosažení stejného účinku zapotřebí podávat krev jako takovou, ale stačí krevní plazma. To je úplně jednoduchý a levný zákrok, který sám o sobě nenese prakticky žádná rizika.

Negativní zprávy táhnou čtenáře, a proto převládly v médiích , ne každému se ale vždy hodí. Z výsledků výzkumu vlivu parabiózy na zdraví se proto rozšířila zejména zjednodušená představa, že „mladá krev omlazuje“. Určitě v tom sehrála roli skutečnost, že ohledně stárnutí prakticky všichni preferujeme dobré zprávy. Ale také to, že trh s předčasným stářím nemá zdaleka takový potenciál jako trh s věčným mládím.

V USA i jinde se objevilo hned několik společností, které lidem nabízely účast v klinických pokusech s podáváním „mladé krevní plazmy“. Ve většině případů jeví známky podvodu, jehož cílem je prostě vylákat z lidí peníze způsobem, který by jinak mohl být nelegální.

Mnohé „klinické zkoušky“ byly postavené tak, že i při nejlepší vůli by se z jejich výsledků nedalo nic zjistit. Třeba proto, že výsledky platících pacientů nebylo s kým porovnat; kontrolní skupiny prostě neexistovaly. Organizátoři by si tak pravděpodobně nevšimli, ani kdyby své pacienty „léčbou“ zabíjeli (alespoň pokud by jich nezabíjeli moc nebo velmi rychle).