Nechcete sloužit k trénování AI? Symbol pandemie se málem zapomněl zeptat

To ale není důvod, proč se teď o Zoomu začalo psát. První zpráva, která upoutala svou ironickou nevyhnutelností, bylo oznámení, že firma Zoom ukončuje možnost práce z domova a nařizuje svým pracovníkům návrat do kanceláří .

Samozřejmě to není zdaleka jediná technologická firma, podobný krok už udělaly společnosti Apple , Meta , Google i Microsoft (ten nabízí zaměstnancům 50% kompromis ). Přesto je to ale zrovna u Zoomu do očí bijící, protože právě jejich produkt se stal symbolem pro práci z domova.

Nejde jen o to, že by vás – nyní čistě teoreticky – mohl šmírovat někdo z ostatních účastníků videokonference. Firma Zoom zveřejnila nové podmínky používání služby a jedna konkrétní pasáž tam velmi zaujala nejen mě: „Dáváte tímto firmě Zoom časově neomezené, celosvětové oprávnění… ukládat, uchovat, modifikovat, reprodukovat, sdílet, použít… jakákoli uživatelská data… za účelem… strojového učení, trénování umělé inteligence, testování…“

Myslím, že je to jen špička ledovce. Podobné „doložky“ nyní můžeme čekat u velkých i malých firem. Éra bezbřehého trénování neuronových sítí bez dovolení pomalu končí a my se budeme muset rozhodovat, komu takové povolení dáme a co za to případně budeme chtít.