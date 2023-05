Pod čarou: Více práce, méně peněz. Umělá inteligence nás od dřiny neosvobodí

Není to poprvé, co do podoby pracovního trhu zásadně zasáhla automatizace. Takřka každá nová technologie částečně nahradila lidskou práci, zefektivnila výrobní či administrativní procesy a také občas i nějaké ty nové pracovní pozice vytvořila. Jiné to nebude ani u současného boomu nejrůznějších AI nástrojů. Jde ale o velmi novou technologii a debata tak bývá plná spekulací nebo povrchních soudů.