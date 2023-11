Proč existují babičky? Vysvětlení nabízí evoluční teorie

Tuto otázku je těžké zkoumat v místech a dobách, kdy děti běžně míří do jeslí a školek a mají dostupnou lékařskou péči. Odborníci, kteří chtěli důkazy pro platnost této hypotézy, se museli obrazně či skutečně vrátit do minulosti.

Jinou vhodnou možností jsou „návraty“ do naší nedávné minulosti. Tedy například zkoumání starých matrik. Protože to není tak dávno, co i u nás úspěšné přečkání prvních několika let života nebylo zdaleka samozřejmostí.