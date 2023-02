TechMIX: Když chce farmaceutická firma lepší vakcíny, není to konspirace

Čtete ukázku z newsletteru TechMIX, ve kterém Pavel Kasík a Matouš Lázňovský každou středu přinášejí hned několik komentářů a postřehů ze světa vědy a nových technologií. Pokud vás TechMIX zaujme, přihlaste se k jeho odběru!

S kompletním pozadím případu se můžete seznámit například na Snopes.com, my uvedeme pouze zkrácenou verzi. Video (archivováno zde) se objevilo 25. ledna 2023 na twitteru pod názvem „PŮVODNÍ ZPRÁVA: Pfizer zkoumá ‚mutace‘ viru COVID-19 pro nové vakcíny“.

Účet patří konzervativní organizaci Project Veritas, která nemá, mírně řečeno, pověst důvěryhodného zdroje. Mimo jiné zveřejnila několik videí, která „prokazují“ podvody během amerických prezidentských voleb v roce 2020. Její web pak o něco později vydal článek k videu (archivovaný pro jistotu zde).

Na záběrech vystupuje muž, o němž portál tvrdil, že se jmenuje Jordon Trishton Walker a má údajně být zaměstnancem společnosti Pfizer, který podává zákulisní informace o praktikách této firmy.

Na obrazovce se objevil podtitulek, který Walkera identifikoval jako „vedoucí výzkumu a vývoje společnosti Pfizer pro strategické operace a vědecké plánování mRNA“ (zřejmě mRNA vakcín, pozn. red.). Vedoucí („director“, takže česky by mohl být za jiných okolností i „ředitel“) v tomto případě neznamená, že jde o člena vrcholného managementu, může jít o relativně nízkou pozici s pro řadu z nás nezvyklým názvem.

Dotyčný se údajně měl domnívat, že je na romantické schůzce s mužem, který byl později identifikován jako novinář se skrytou kamerou. V dalším videu ho pak autoři videa konfrontovali s natočeným videem, což vede na twitteru k divácky velmi vděčnému dramatu.

Základem celého videa je ovšem tvrzení, že společnost Pfizer zkoumá myšlenku záměrného „mutování“ samotného viru SARS-CoV-2 v laboratoři s cílem získat představu o tom, jak by mohly vypadat vakcíny proti předpokládaným dalším variantám.

Web Snopes část rozhovoru z videa přepsal, takže si můžete udělat o velké části konverzace obrázek přímo:

Projekt Veritas (PV): Co teď Pfizer dělá pro optimalizaci vakcín?

Walker: Co dělá společnost Pfizer? Dnes jsme o tom měli schůzku. Takže je toho hodně.

PV: Opravdu?

Walker: Děláme, uf, nevím, jestli to mám říkat.

O'Keefe (vypráví): Náš tajný novinář se Walkera zeptal, jak se společnost Pfizer vypořádává se skutečností, že její covidové vakcíny jsou proti variantám viru neúčinné. To, co řekl, je znepokojivé. Poslechněte si tohle.

Walker: Víte, jak virus neustále mutuje.

PV: Ano.

Walker: No, jedna z věcí, kterou zkoumáme, je, proč ho prostě nezmutujeme sami, abychom se mohli zaměřit na – abychom mohli vytvořit a preventivně vyvinout nové vakcíny, že? Takže to musíme udělat. Pokud to ale budeme dělat, je tu riziko, že, jak si dokážete představit, nikdo nechce, aby farmaceutická společnost mutovala viry.

PV: Jo. Jistě.

Walker: Takže jsme jako, chceme to udělat? Takže to je jako jedna z věcí, kterou zvažujeme. Do budoucna, jakože možná můžeme jako vytvořit nové verze vakcín a tak.

PV: Dobře. Takže Pfizer nakonec zvažuje mutovat covid?

Walker: No, to není to, co říkáme veřejnosti. Ne, proto to bylo, byla to myšlenka, která přišla na schůzce, a my jsme si říkali, proč ne – bylo to jako, že to zvážíme při dalších jednáních.

PV: Dobře.

Walker: Přesně tak, vlastně. Říkali jsme si, počkejte, jako že se to lidem nebude líbit.

O'Keefe: Přesně tak. Zdá se, že společnost Pfizer interně diskutuje o možnosti, že by sama zmutovala virus covid, aby mohla na míru upravit vakcínu, kterou by prodávala veřejnosti.

Upřímně řečeno nevím, co je na této části konverzace tak znepokojivého. Varianty viru představují pro současné vakcíny skutečně problematický cíl. Zároveň covidová pandemie představuje pro Pfizer doslova „zlatý důl“ (což zazní později i ve videu Veritas). Je naprosto logické, že firma uvažuje, jak by se v tomto ohledu mohl svůj výrobek zlepšit.

Z rozhovoru se zároveň zdá, že Pfizer postupuje opatrně a uvědomuje si důsledky takového rozhodnutí. Nepochybně nejen co týče jejího obrazu u veřejnosti, ale také ve vztahu k regulátorům a americké legislativě.

V jedné části videa Walker zmínil, že pokud by společnost v těchto údajných plánech pokračovala, použila by k pokusům primáty. Zmínil také: „Což je podle mého způsob, jakým virus ve Wuhanu vznikl.“

Při další příležitosti, a zjevně další schůzce, Walker řekl, že mutování viru je pro firmu „pokus“, „něco, co zkoušíme“. Dodal, že „záleží na tom, jak experimenty dopadnou“, a řekl, že se postupuje pomalu, „protože všichni jsou hodně opatrní“.

Celé video je ovšem založeno na nedorozumění, a to podle mého názoru záměrném. Posuďte sami následující pasáž:

Walker: Součástí toho, co chtějí (vědci společnosti Pfizer) udělat, je do jisté míry pokusit se zjistit, jak se objevují všechny ty nové kmeny a varianty. Takže se je snažíme zachytit dřív, než se objeví, a můžeme vyvinout vakcínu preventivně proti novým variantám. Proto se to dělá kontrolovaně v laboratoři, kde se řekne, že tohle je nový epitop, a když se později objeví na veřejnosti, tak už máme fungující vakcínu.

Veritas: Panebože. To je perfektní. Není to ale nejlepší obchodní model? Prostě nasměřovat přírodu („control nature“ v originále – pozn. red.) ještě před tím, než se to stane samo? Nebo ne?

Jeden mluví o voze, druhý o koze. Walker popisuje systém, jakým by mohla společnost Pfizer získat možnost být předem připravena na výskyt možných nových variant. Prostě by měla knihovnu možných mutací viru a jejich zranitelných míst (to jsou ty zmíněné epitopy) připravenou předem, aby pak věděla, jak vakcínu upravit.

„Novinář“ z projektu Veritas to zcela nepochopitelně chápe tak, že společnost bude evoluci viru usměrňovat přímo v přirozeném prostředí. Nebo to tak možná nechápe a schválně to tak řekne, aby taková slova v záznamu zazněla – pochopitelně nevím, proč udělal, co udělal.

Něco navíc?

Zajímavou částí celého rozhovoru je pak i malý spor o to, jak by podobné experimenty vlastně probíhaly. Reportér v přestrojení říká, že mu to připomíná „gain-of-function“ experimenty, tedy „přidání funkce“. O těch jsem v souvislosti s covidem psal v newsletteru nedávno, a to v souvislosti s „covidem s 80procentní smrtností“.

Jde o pokusy, při kterých se virus „naučí“ něco nového. V některých případech se viry mohou upravovat tak, aby se naučily napadat nové organismy – obvykle organismy, se kterými se dobře pracuje v laboratoři (například hlodavce). Jindy mohou mít úpravy za výsledek i to, že virus způsobí vážnější onemocnění.

Příkladem obojího najednou byl třeba výzkum koronaviru způsobujícího nemoc MERS, jehož pandemického potenciálu se odborná veřejnost svého času také obávala.

Vědci nejprve MERS upravili tak, aby mohl napadat hlodavce, ve kterých se původně nedokázal množit. A pak mu ještě dali prostor, aby se mohl (teď už pouze evolučně) zdokonalovat a „zlepšovat“ své schopnosti způsobovat onemocnění. Původní upravený virus většině hlodavců neudělal dost špatně, nezpůsobil u nich žádné viditelné příznaky.

Walker trvá na tom, že o „gain-of-function“ (často jen „GOF“) nejde. Podle něj jde o experimenty „řízené evoluce“. Což v podstatě neznamená nic jiného, než že autoři pokusu svůj subjekt (viry či bakterie) vystaví takovým podmínkám, aby se vyvíjel kýženým směrem.

Jednoduchým příkladem by bylo například pomalé zvyšování teploty v prostředí, aby přežívali jedinci lépe přizpůsobení vyšší teplotám. Třeba takoví mutanti, jejichž bílkoviny jsou za vyšších teplot stabilnější, a mohou tedy spíše najít využití v chemickém průmyslu.

Ve videu nezazní nic, co by dokazovalo, že Pfizer skutečně uvažuje o nějakém GOF výzkumu. Nelze to pochopitelně ani vyloučit. Podobné výzkumy jsou do určité míry regulovány, ilegální za dodržení daných podmínek nejsou. Pokud ovšem společnost hledá, jak by se virus mohl vyvíjet do budoucna, a chce na to být připravena, „řízená evoluce“ skutečně dává větší smysl.

Skutečnost, že reportér se to neúspěšně pokouší svému protějšku podsunout, je příznačná pro to, jak špatnou pověst podobné pokusy mají. GOF experimenty se u části veřejnosti staly strašákem a nálepkou, které už není třeba vysvětlovat, jenom zmínit. Jakmile výraz zazní, kontext už je jím pošpiněný – byť třeba jako v tomto případě neexistuje sebemenší důkaz o tom, že o GOF lze vůbec mluvit.