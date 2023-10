Amazon doručí léky dronem do hodiny. Balíčky budou padat z nebe i v Evropě

„Nikdo ty drony neřídí. Dáte jim souřadnice a oni na ně doletí,“ vysvětloval zakladatel a tehdejší šéf Amazonu Jeff Bezos překvapenému novináři v roce 2013. Popisoval vizi, která působila logicky a futuristicky zároveň. Většina zboží, které gigantický eshop Amazon nabízí, je lehčí než nosnost dronu. Tak proč toho nevyužít?

Před deseti lety to vypadalo jako marketingový trik, jak získat pozornost tisku. A pozornost budí drony i nyní, když už je jasné, že tento koncept funguje v praxi. Alespoň do jisté míry. Experimentální doručování probíhá ve dvou amerických lokalitách, brzy má přibýt třetí.

Amazon a doručování pomocí dronů Svou vizi dopravit balíček na adresu zákazníka pomocí dronů představil Bezos už v roce 2013 v prestižním pořadu 60 Minutes. Mluvil od „oktokoptéře“, tedy dronu s osmi rotory, a odhadoval, že by se doručování mohlo uskutečnit do čtyř až pěti let. Foto: Amazon První experimentální drony pracovaly pouze s rotory a nevyužívaly vztlak křídel. Zobrazit vše

Pro evropské čtenáře je ale zajímavější, že do konce roku 2024 Amazon spustí doručování i na starém kontinentu. Počítá pak časem s integrací do existující sítě logistických center.

„S nadšením oznamuji, že spustíme doručování v lokalitách ve Velké Británii a Itálii,“ uvedl ve své prezentaci pro novináře z celého světa David Carbon, viceprezident Amazon pro Prime Air. „Úzce spolupracujeme s mezinárodními regulátory i zástupci spotřebitelských skupin, abychom mohli nabídnout úžasné možnosti doručení.“

Bum na dvorek

Experimentální dron MK-30 jsem si mohl prohlédnout opravdu zblízka. Využívá osvědčený koncept hybridního letu. „Startuje kolmo vzhůru, pak se obrátí na šikmo, a může tak využít plochy křídel ke generování vztlaku,“ popsal mi Michael Fariello, jeden z vedoucích pracovníků týmu Amazon Prime Air Drone Delivery. Zajímavé je, že všechny rotory jsou umístěny pevně. Dvojice rotorů jsou ale upevněny v různých úhlech oproti rovině, a mohou tak táhnout různými směry, aniž by to vyžadovalo další pohyblivé části.

(Poznámka: Náklady na cestu redaktora hradila společnost Amazon.)

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +2

Číslovka 30 v názvu naznačuje, že dron od roku 2013 prošel mnoha změnami a variacemi. Aktuálně je v produkci nasazená verze MK-27, třicátá generace se stále testuje. S jejím nasazením se počítá v příštím roce.

Dron je vybavený velkým množstvím senzorů a kamer. Umí se tak samostatně vyhýbat překážkám, což je klíčové při orientaci v zástavbě. Palubní počítač pomocí strojového učení identifikuje neočekávané objekty, například lidi či zvířata. Vyhodnocuje také aktuální povětrnostní podmínky: „Když nejsou podmínky příznivé pro 100% bezpečné doručení, automaticky to vzdá a raději se vrátí na základnu i se zásilkou, než aby ji upustil nevhodně,“ zdůrazňuje Fariello.

Zajímalo mě, proč vlastně dron zásilku pouští z výšky na zem. Vždyť jiné firmy experimentují třeba se spouštěním zásilky na lanku. A i firma Amazon v původních ukázkách z roku 2013 pracovala s konceptem jemného dosednutí krabice až na zem.

Foto: Amazon Papírová krabice se zbožím padá na místo určení z výšky asi dvou až tří metrů.

„Je samozřejmě více způsobů, jak letecky doručovat,“ uznává Fariello. „My jsme zvážili celou řadu aspektů, především bezpečnost a dopadů na komunitu, a toto jsme vyhodnotili jako aktuálně nejlepší řešení.“

Pečlivě a podrobně prý otestovali, jaká výška pro shození krabice je ideální. Když se ptám, jestli to bylo tak zábavné, jak to zní, široce se usměje: „Ano, to rozhodně.“ Připomínalo to prý klasickou dětskou soutěž, kdy hráči dostanou vajíčka a musí je papírovým obalem ochránit před pádem z výšky.

Doručení dronem bude řádově bezpečnější, než kdyby zákazník jel autem do obchodu. David Carbon, viceprezident firmy Amazon

Doplňuje, že samozřejmě takto nelze doručovat všechno zboží. Amazon má pro doručení dronem předvybráno jen několik desítek produktů. Třeba tužkové baterie, které prý patří k nejoblíbenějším položkám a zároveň je lidé chtějí rychle. Další kategorií zboží, která splňuje podmínky „odolnosti“ a „naléhavosti“, jsou léky.

Test nebo lék spadne do hodiny z nebe

„Pandemie jasně ukázala, že zdravotní systém má problém, protože nedokáže rychle reagovat na respirační onemocnění,“ uvedl příklad ze své praxe Vin Gupta, který kromě toho, že vede divizi Amazon Pharmacy, také nadále praktikuje pneumonologii. Popsal, jak jeden jeho pacient musel čekat více než čtyři dny na test, který mu lékař předepsal. Další tři dny pak uběhly, než se dostal k lékům, které potřeboval.

„To je nepřijatelné. V ideálním světě byste měli léky začít brát do 48 hodin od prvních příznaků,“ zdůraznil Gupta. V tomto kontextu je podle něj nesmírně důležitý celý systém „zdravotního řetězce“, který Amazon v posledních letech buduje.

Jak Amazon naskočil do zdravotní péče 2018 – Amazon koupil firmu PillPack, a dostal se tak na americký trh s léky na předpis. 2019 – Amazon začal nabízet službu vzdálené lékařské pomoci Amazon Care, napřed pro své zaměstnance v Seattle, pak i pro další zákazníky. Službu Amazon ukončil v roce 2022. 2020 – Díky akvizici PillPack následně Amazon rozjíždí službu Amazon Pharmacy s možností doručování léků na předpis až domů, bez nutnosti jít do lékárny. Zobrazit vše

Doručování léků dronem je zatím v experimentální fázi. Amazon využívá strojové učení, aby zrychlil každou část procesu. Například při balení léků kamera kontroluje, zda dal lékárník správný počet a druh pilulek do pro americké lékárny typické oranžové nádobky. V řádu minut od objednání pak léky mohou vyrazit dronem směrem k zákazníkovi na dvorek, případně na místo, které je předem schválené k doručení.

Do konce roku 2030 Amazon hodlá překonat počet 500 milionů zásilek doručených drony. Nemá to být jen rychlejší. „Jde nám o to, aby doručení dronem bylo mnohonásobně, řádově bezpečnější, než kdyby zákazník jel autem do obchodu,“ zdůraznil viceprezident Carbon. „Ověří to profesionálové z oboru letecké bezpečnosti a věřím, že uznají, že to tak je.“