Nejhodnotnější firma s doručovacími drony je dříve střílela z praku

Jmenuje se Zipline, sídlí v San Franciscu a od května letošního roku je tou nejhodnotnější firmou s doručovacími drony na světě. A zároveň nejhodnotnějším výrobcem dronů v celých Spojených státech. Ve svém posledním investičním kole minulý měsíc totiž vybrala 330 milionů dolarů, a celkově tak disponuje prostředky v objemu zhruba 4,2 miliardy dolarů.

Investory na firmě láká hned několik věcí, především ale právě asi to, že nebezpečné listy rotorů a hluk v jejím případě zůstávají daleko od lidí, budov, stromů nebo drátů vysokého napětí.

První řada dronů Zipline nejdřív v Africe shazovala zdravotní pomůcky na padácích. Do vzduchu přitom stroje vystřeloval prak, takže létaly až 128 kilometrů za hodinu, a staly se tak nejrychlejšími drony na světě.

Jak funguje doručovací dron s droidem

Poslední kolo investic ale vděčí za úspěch především nově představené druhé řadě strojů, tedy Platformě 2, která je vhodnější k doručování běžného zboží ve městech – pořád z patřičné výšky, tentokrát ale bez padáků.

„Tato nová doručovací služba funguje pro malou zahrádku za domem, malou terasu, verandu nebo malý dvorek v budově. Tuto novou službu umožňuje nová platforma s unikátní dvoudílnou strukturou: samotným zipem a doručovacím droidem,“ začíná v reportáži SZ Tech vlajkovou loď podniku popisovat jeho technologický ředitel (CTO) Keenan Wyrobek.

„Zip má křídla, aby mohl létat rychle a daleko, ale rovněž se dokáže vznášet na místě, když se dostane do svého místa doručení. A zatímco se vznáší ve vzduchu, snáší se doručovací droid, aby vyložil balíček. A je to právě droid, který umožňuje, že zásilky přistanou přesně tam, kde chcete,“ dodává.

Plně autonomní stroj. Doručení ve tmě, větru, dešti

Přistávací plocha může mít průměr pouhých 60 centimetrů a předávka je možná i za tmy a deště. Vysokou přesnost umožňuje množství palubních senzorů včetně GPS i kamer. „Jednou z největších (inovací) je, že autonomní je nejenom dron, ale i droid. Pohyb droidu ve směru nahoru a dolů přesně ovládá naviják a jeho pohyby ze strany na stranu ovládají malé větráky,“ vysvětluje dál Wyrobek fungování systému na videoanimaci, která je rovněž součástí videoreportáže SZ Tech.

Jak vedení firmy ale znovu samo zdůrazňuje, opravdu důležité je to, že dron zůstává při doručování Platformou 2 minimálně 90 metrů nad zemí. „Co ale dělá doručovací službu tou nejlepší navíc k tomu, že jste vždy dochvilní a na přesném místě určení? To je to, aby doručení bylo nepostřehnutelné. A to pro nás znamená, že je tiché. Tak tiché, že právě teď se zip ve skutečnosti vznáší nade mnou – ve stejné výšce, kde bude u doručování – a sotva ho slyšíte,“ přidává další názornou ukázku Wyrobek.

„Ten malý droid je tou jedinou věcí, která klesá k zemi, a zip je tak vysoko, že si ho sotva všimnete,“ uvádí.

Nosnost větší než u konkurence

Důležité jsou ovšem i nosnost a dolet strojů. První řada dronů Zipline, které vystřeloval prak a jejichž zásilky se spouštěly na padáku, unesla přibližně 1,75 kilogramu a uletěla až 160 kilometrů. Také ale byla určena spíše pro doručování humanitární pomoci v obtížně přístupných oblastech.

Platforma 2 pro doručování běžného zboží ve městech už zvládne i 3,6 kilogramu a plně naložená uletí 16 kilometrů, aby se mohla ještě vrátit – konkurenční drony Wing od mateřské firmy vyhledávače Google pro srovnání uletí 20 kilometrů, ale pouze s nákladem o váze 1,3 kilogramu. A klíčové je, že nový systém Zipline nepotřebuje žádný prak ani zvláštní letiště.

Začátkem května – po uvedení Platformy 2 – získala sanfranciská dronová firma nejen další investice, ale i nové partnery. Po maloobchodním řetězci Walmart si na ni právě v domovských Spojených státech vsadili řetězec Pagliacci Pizza, nutriční a wellness prodejce GNC nebo třeba logistická firma Associated Couriers doručující zdravotnické vybavení i léky.

Doručujeme cokoliv od covidových vakcín přes insulin po léky na rakovinu, infuze i transfuze. Jak jsme expandovali do Ghany, Nigérie, Keni, Pobřeží slonoviny, USA a Japonska, naši partneři a klienti objevili nespočet nových využití pro naši autonomní logistiku. Zatímco nejdřív jsme se soustředili na zdravotní péči, naši zákazníci nyní používají Zipline k doručení široké palety zdravotnických, e-commerce i zvířecích a zemědělských produktů,“ uvádí v reportáži SZ Byznys i výkonný ředitel firmy Keller Rinaudo Cliffton.

Začátky ve Rwandě. Krev, léky a výživa

S první řadou svých dronů firma doručila přes 600 tisíc zásilek. Do konce roku chce s Platformou 2 dosáhnout až na milion. Větší část přitom stále tvoří zdravotnické pomůcky a vybavení, přičemž ani to i přes expanzi v maloobchodu a e-commerce nehodlá Zipline zanedbávat. Její stroje dnes obsluhují globálně asi 3400 nemocnic a podle slov ředitele už firma uzavřela kontrakty k tomu, aby to do konce tohoto roku bylo až 10 tisíc zdravotnických zařízení.

Všechno přitom začalo v roce 2016 ve Rwandě, kde drony Zipline doručily až dvě třetiny krevních transfuzí a tamní vláda už s podnikem uzavřela i kontrakt na dva miliony zásilek k doručení až do roku 2029. Nejde ale jen o krevní transfuze. Startup tam spolupracuje například i s Nadací Billa a Melindy Gatesových či s Nadací Eltona Johna v boji proti šíření onemocnění AIDS, takže doručuje i výživu a léky nebo nově i pomoc zemědělcům.

„Od loňského roku podporujeme úsilí rwandské vlády tím, že distribuujeme zboží jako dětskou výživu a produkty pro zdraví zvířat a hospodářství,“ ukazuje příklad toho, co firma také doručuje, oblastní manažer distribuce Shami Eden Benimana. Ten říká, že drony doručují terapeutické mléko F-75, což je jeden z produktů, které se používají k léčbě těžké akutní podvýživy. Vedle toho distribuují také umělé inseminační produkty. „A máme i kampaně na vakcinaci zvířat k prevenci šíření onemocnění, což vyústí v lepší ekonomické příležitosti pro farmáře a je to součástí úsilí této země o to, abychom se stali soběstačnými v produkci jídla,“ dodává.

Méně úmrtí, redukce plýtvání a nižší emise

Dobré jméno u investorů a partnerů si Zipline ale nesnaží dělat pouze zrychlením a zjednodušením doručování pomocí dronů. Zvlášť v dnešní době vyzdvihuje i dopad inovativnosti na ekologickou stránku logistiky.

„Stále používáme ta stejná 1,3 tuny vážící auta se spalovacími motory, která řídí lidé, aby doručovala miliardy zásilek, které obvykle váží méně než 2,2 kilogramu. Je to pomalé, drahé a hrozné pro planetu,“ uvádí ředitel Cliffton. „Před osmi lety jsme se sami sebe zeptali: ‚Jak by doručování vypadalo, kdybychom jej měli změnit, aby bylo desetkrát rychlejší, bez emisí a dostupné všem?‘ Takový typ logistického systému by zachraňoval životy a změnil globální obchod,“ odpovídá si na svou vlastní otázku šéf firmy.

„Každý zip je postavený, aby za svůj životní cyklus uletěl víc, než ujede průměrné auto – přes 400 tisíc kilometrů. A když naše technologie déle vydrží, znamená to méně vyrábění, přepravování a spotřeby materiálu, což všechno znamená menší náklady a dostupnost kdekoliv,“ doplňuje Jo Mardall, hlavní inženýr Zipline.

„Do distribuce ve zdravotnictví jsme přinesli rychlost, spolehlivost a účinnost, snížení četnosti expirací (propadnutí data spotřeby léků, pozn. red.) o 67 procent, snížení mateřské úmrtnosti o 88 procent a snížení emisí CO2 o 97 procent ve srovnání s dnešním převozem pomocí aut se spalovacím motorem,“ dodává Okeoma Moronu, vedoucí oddělení letového provozu a regulací ve firmě.

Podpora miliardářů i celebrit

Právě humanitární a ekologický rozměr pak ke startupu přilákal kromě Billa Gatese a Eltona Johna ještě dalšího slavného zpěváka, a to frontmana irské skupiny U2. Bono začal do firmy nejdřív investovat prostřednictvím vlastního fondu v létě roku 2019, ještě ten samý rok ale přímo vstoupil i do její rady.

„Jsem zvyklejší na skupiny než rady. Ale Zipline je pro mě takovou skupinou. A jsem velice pyšný na to, že jsem v jeho radě – jediné radě, ve které jsem, co se týče komerčních firem,“ uvádí v reportáži SZ Tech zpěvák Bono.

A pozadu Zipline nezůstává vedle investorů, ani co se týče regulátorů. Pro expanzi v domovských Spojených státech už řeší a získává povolení u Federálního leteckého úřadu (FAA). „Tady v USA jsme součástí programu FAA Beyond, který sjednocuje regulátory, komunity a společnosti, aby řešily výzvy při integraci dronů do federálního vzdušného prostoru. Od tehdy, kdy Beyond v roce 2020 začal, jsme se hrdě stali prvním členem, který obdržel certifikaci Part 135, která otevírá cestu k letům na vyžádání k uspokojení potřeb zákazníků na národní úrovni,“ dodává Moronu.