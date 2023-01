Největší letadlo světa má další rekord. S dvěma trupy vynáší nadzvukové drony

Díváte se na jediné letadlo svého druhu, které má dva trupy jako katamarán a také je to v současnosti ten největší okřídlený stroj brázdící světové nebe.

Jmenuje se Roc – po obřím bájném ptáku objevujícím se i ve staročeských pověstech jako Noh, a jeho výrobce, americká společnost Stratolaunch, by ho už letos chtěla poprvé nabídnout platícím zákazníkům. Hlavními zřejmě budou letectvo Spojených států a Pentagon. Vynáší totiž do vzduchu jiné letouny i drony – především nadzvukové.

S celkovým tahem přes 1500 kN tak Roc může dosáhnout maximální rychlosti více než 850 kilometrů za hodinu, a to ve výšce až 10 000 metrů. Stratolaunch ale svého giganta zatím testuje v menších výškách.

Naposledy minulý pátek vzlétl stroj ze základny v Mohavské poušti na jihovýchodě Kalifornie do výšky 6860 metrů. Strávil v ní za to však rekordní čas – šest hodin, a při tomto devátém testovacím letu poprvé i vyletěl za hranice písečné oblasti.

Při minulé, osmé zkoušce v říjnu, byl přitom Roc na obloze pět hodin. Poprvé tehdy ale vynesl do vzduchu prototyp zkušebního hypersonického letounu od Stratolaunch. Ten se jmenuje Talon-A a zachycený pod středovým křídlem většího letadla mezi oběma trupy letěl podruhé. Ani tentokrát se za letu ovšem neoddělil. Společnost to plánuje testovat až později v tomto roce před komerčním provozem.

Nadzvukový stroj měřící na délku 8,5 metru a v rozpětí 3,4 metru je znovupoužitelný a jeho vzletová hmotnost je asi 2,7 tuny, takže může na palubě nést i různé vědecké přístroje a náklad. Ten by pak mohl cestovat rychlostí Mach 5 a dokonce až Mach 10, čili skoro 12 000 kilometrů za hodinu.

Firma Stratolaunch nezveřejnila, kolik by si za vynášení strojů či nákladu od zájemců účtovala. S prvními by tedy ale chtěla spolupracovat už letos.

Cena za samotné největší letadlo na světě se ale pohybuje mnohem výš. Společnost ho sama dala do aukce potom, co se dostala po smrti svého zakladatele, vlastníka a hlavního investora do finančních problémů. Za firmou stál od prosince 2011 miliardář Paul Allen, který se dočkal sice dostavby giganta i jeho testů na ranveji, prvního letu už ale ne. Jeho vize byla, že po dosažení stratosféry bude vynášet malé rakety nebo satelity na nižší oběžnou dráhu Země.