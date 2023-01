Nástupce Concordu odhalil nové motory. Tvrdí, že jsou uhlíkově neutrální

Americký startup Boom Supersonic je odhodlaný vyrobit nejrychlejší dopravní letadlo na Zemi. Jeho nadzvukový Overture by měl více než dvakrát překonat nejvýkonnější civilní stroje dneška a být skoro na stejné úrovni jako legendární Concorde – nebo ho i překonat.

Koncem loňského roku tato mladá firma z Denveru oznámila další novinku. A to sice zbrusu nový pohonný systém: proudové motory Symphony, o kterých tvrdí, že budou uhlíkově neutrální, tišší, znovu ještě výkonnější a levnější, což údajně promítne i do koncové ceny lístků pro cestující.

To vše ale Boom slavnostně odprezentoval čtvrt roku potom, co jako partnera ztratil svého původně domluveného výrobce letadlových motorů – britský Rolls-Royce.

„Skrze program Symphony dokážeme našim zákazníkům nabídnout ekonomicky, ale i environmentálně udržitelné, supersonické letadlo – kombinaci toho, co je s dnešními omezeními vyplývajícími z dostupných motorů a norem v průmyslu nedosažitelné,“ uvedl v prosincovém tiskovém prohlášení zakladatel a CEO startupu Blake Scholl.

Tah letadla při vzletu pak bude údajně skoro 15 900 kilogramů. Standardy by mělo splnit jak u amerického Úřadu pro civilní letectví (FAA), tak Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Ve výsledku prý Symphony přidá až čtvrtinu výkonu na každé křídlo a „drasticky“ sníží náklady na údržbu a opravy, takže i cena letenek se může snížit o další desetinu. A to už dřív Boom Supersonic tvrdil, že první lety mohou být až o tři čtvrtiny levnější než u letadel Concord v 90. letech – tehdy to mohlo být až 12 tisíc dolarů za místo.

Létat má stroj ve výšce 18,3 kilometru s nejvyšší rychlostí 1,7 Machu, tedy asi 2090 kilometrů za hodinu a z Londýna do New Yorku tak doletí jen za 3,5 hodiny. Nad pevninou přitom jeho rychlost kvůli hluku bude 0,94 machu, čili 1150 kilometrů v hodině, což je o víc než 200 kilometrů v hodině nad dnešní úrovní letadel Boeing. I s tímto „omezením“ má Boom Supersonic údajně naplánováno přes 600 různých letových tras. A nejdelší z Los Angeles do Sydney zvládne za osm hodin.