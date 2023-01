Firma poprvé za peníze vysála z ovzduší CO₂

Do oceánů směřuje více než 90 procent globálního oteplování a to podle nového výzkumu dokazuje, že emise z lidské činnosti způsobily hluboké změny v klimatu planety. K odvrácení změn tak nebude stačit jen omezovat jejich produkci, ale přímo je z ovzduší odčerpávat. A právě to se může stát i zajímavým byznysem.