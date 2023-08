Americké auto smí do nebes. Jde na to úplně jinak než slovenský předchůdce

Kalifornská společnost Alef Aeronautics představila elektromobil Model A, který je unikátní tím, že dokáže létat, a dolet má téměř 180 kilometrů. Firma vznikla teprve v roce 2015, vůz ale představila letos v červnu, a v července pro něj dokonce získala už i certifikaci způsobilosti od Federálního leteckého úřadu (FAA) v USA.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Jak létající elektromobil funguje

Vozidlo je převratné tím, že kombinuje prvky silničního vozu a takzvaných eVTOL strojů, tedy elektrických dronů s vertikálním vzletem a přistáním k přepravě lidí. Jeho osm vrtulí se ale oproti nim skrývá uvnitř karoserie, která je důmyslně navržená a zkonstruovaná jako mříž propouštějící vzduch. Jakmile totiž Model A vzlétne a pilot začne manévrovat, tělo vozu se otočí o 90 stupňů okolo gyroskopického kokpitu pro jednu až dvě osoby, a přemění se tak v dvouplošník.

Inspirací pro firmu bylo dnes už kultovní sci-fi z roku 1985 – Návrat do budoucnosti a legendární sporťák DeLorean s výklopnými („racčími“) dveřmi, který ovšem kromě létání uměl i cestovat časem.

Alef Aeronautics chce mít svá létající elektroauta v provozu už v roce 2025. Povolení od FAA v USA zatím ale firmě umožňuje unikátní vůz jenom testovat, i když tedy ve vzduchu. Pokud se ovšem dokáže pohybovat v rámci vytyčených bezpečnostních standardů, nemuselo by vynálezu nic už bránit před vstupem na trh. Alespoň kromě zájmu řidičů. Otázkou bude totiž poptávka, a zda si jej budou nadšenci moci dovolit. A to nejen nejen pořídit, ale i řídit.

O masovou záležitost se zprvu jednat nebude

Cena Modelu A zatím nasvědčuje tomu, že je určen pro movité zákazníky. Společnost ji odhaduje na 300 tisíc dolarů, tedy asi 6,6 milionu korun.

I kdyby létající elektromobil ale byl levnější, což firma s dalšími modely plánuje, nejdřív by stejně nebyl příliš rozšířený. Při větším počtu a nepřipravené infrastruktuře by zřejmě rušil činnost různých radarů, a určitě by tak bylo vyšší riziko nehodovosti. Tomu by ale právě mělo předcházet nařízení, že vozy by pilotovaly jen osoby s vlastní pilotní licencí, alespoň na dron.

Brzdou by mohla být i skutečnost, že elektromobil je v pojízdné verzi klasifikovaný jako „pomalé vozidlo“ nepřekračující 40 kilometrů za hodinu. Rychlost ve vzduchu ani výška letu uvedená není.

Alef Aeronautics uvádí jen to, že její létající elektroauto je první na světě, které povolení od úřadu FAA získalo. A přestože v této přesné kategorii má zřejmě pravdu, americký regulátor upozornil, že povolení k testování za účelem vývoje už dříve udělil i dalším firmám a jejich vozidlům – naposledy v červnu Joby Aviation.

Sliby, které se pořád odkládají

Tyto jiné firmy s certifikací se ale zaměřují právě na stroje eVTOL a také slibují brzké zahájení provozu. Nadšení ale mírní experti, a to i přesto, že v případě létajících taxi by mohla být poptávka lepší vzhledem k tomu, že by lidé zkrátka platili jen za jízdu a nemuseli si kupovat celý letoun.

„Pro normálního člověka si dovedu představit takový rok 2030, kdy uvidíme, že tento druh služby leteckého taxi přichází na trh. Jsou tu lidé, kteří cílí na komercializované lety v roce 2025 nebo 2028. Aby to šlo na trh už opravdu jako celosvětové řešení tak k tomu roku 2030. Ale já jsem už dříve pracoval na výzkumu samořízení u aut, a tam jsme to, že autonomní auta budou už tak za deset, říkali posledních 20 nebo 30 let. Takže to je pokaždé nějaké pohyblivé datum,“ vysvětluje profesor Stewart Birrell, který vyučuje obor Lidský faktor v dopravě budoucnosti na Coventry University v Británii.

„Myslím, že to je opravdu propojené s tím, jestli lidé chtějí používat takové produkty a služby. Jestli poptávka od lidí bude, tak to bude dřív než v roce 2030. Pokud není poptávka nebo potřeba, bude to až později,“ dodává odborník.

První létající auto je ze Slovenska. Inspirovat ho Fantomas

Zajímavostí je, že vůbec první létající auto (v tomto případě na benzin) na světě získalo certifikaci způsobilosti od patřičného leteckého úřadu na Slovensku. Tamní výrobce se přitom o počty zákazníků také nebojí. Perspektivní trh je prý třeba právě v USA, kde žije okolo 220 tisíc majitelů letadel, kterým má co nabídnout.

Takzvané AirCar od slovenského vynálezce Štefana Kleina a firmy Klein Vision měří asi 5,2 metru a pohání ho motor BMW s objemem 1,6 litru a silou 140 koní. Po silnici jezdí maximálně 160 kilometrů v hodině. Nestartuje kolmo vzhůru, ale potřebuje ranvej o délce 300 metrů, na které přesně 2 minuty a 15 sekund vysouvá křídla. Ve vzduchu už pak létá rychlostí až 170 kilometrů v hodině. Ve výšce 2,5 kilometru podle výrobce dokáže uletět okolo jednoho tisíce kilometrů. A také se inspirovalo ve filmu. Tentokrát ze slavného snímku Fantomas se zlobí z roku 1965.