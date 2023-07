Dražila se kopie zlaté desky se vzkazem mimozemšťanům. Konec aukce překvapil

Díváte se totiž na desku „The Sounds Of Earth“, kterou NASA ve dvou provedeních na sondě Voyager 1 a 2 v roce 1977 poslala do kosmu pro mimozemšťany.

„Milí přátelé, přejeme Vám vše nejlepší,“ to jsou například slova, která navrhl a také pro ni sám namluvil český fyzik Václav Kostroun, který je profesorem na Cornellově univerzitě v New Yorku. A nebyl sám.

Pouzdro s deskou je uchycené zvnějšku každé sondy velké jako auto. Obě jsou ale už miliardy kilometrů od Země – v případě rychlejšího Voyager 1 to je skoro 20 miliard kilometrů. Ve vesmíru jsou obě už přes 45 let a Voyager 2 třeba jako jediný v historii viděl kromě Jupiteru a Saturnu i Uran a Neptun.

Z rukou jejich designéra a jeho manželky zamířily do aukce Sotheby's, která je dražila ve čtvrtek na večer v New Yorku s odhadem ceny mezi 400 tisíci a 600 tisíci dolary, tedy až ke 13 milionům korun. V pořadí 80. položka ale kvůli neochotě přihazujících zůstala v majetku dražební síně.

Na rozdíl od jiných vesmírných programů je toto poprvé, co se do aukce dostaly věci z misí Voyager. Kopií pozlacených měděných desek se vzkazem mimozemšťanům přitom bylo celkově vyrobeno osm – včetně dvojice, která je teď v kosmu.

A sondy Voyager? Energie na jejich cestu, kterou čerpají z rozpadu plutonia na své palubě, jim zřejmě dojde koncem tohoto desetiletí. A to pak se Zemí přestanou také komunikovat. Jako tiší velvyslanci lidstva ale poletí dál a v kosmu i s jejich vzkazy, které už takto NASA nikdy neposlala, budou čekat na setkání s jinými civilizacemi třeba i další miliardy let.

„Byly navržené, aby pokračovaly další miliardy let. A my víme, že ty sondy budou pokračovat i potom, co Slunce zničí naši planetu. I tak budeme mít dobrou šanci na to, že to bude poslední věc od civilizace na Zemi, která přežije,“ dodává v reportáži SZ Byznys vedoucí oddělení vědy, kosmu a populární kultury v aukčním domě Sotheby's Cassandra Hattonová.