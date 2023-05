Záběry nové lodi pro návrat na Měsíc a další informace, co o ní ještě nevíte

Úvodní misi už NASA zvládla. V listopadu otestovala vlastní, obří raketu SLS s lodí Orion, která Měsíc zatím bez posádky jen obletěla. Při druhé misi za rok ji čeká stejný let, tentokrát už i s astronauty. Není ale určená k přistávání na povrchu, to je úkol pro další mise.

A právě na to úřad vybral Blue Origin a její vyvíjenou loď Blue Moon, přesněji lunární přistávací modul, zkráceně HLS. Ovšem k sestupu posádky včetně první ženy v dějinách na povrch Měsíce při Artemis 3 koncem roku 2025 ani při Artemis 4 v roce 2028 ještě neposlouží. Bude to až další rok, kdy už na lunární orbitě mají fungovat i první moduly stanice Gateway.

„Chceme větší soutěživost. Chceme dva přistávací moduly. A to je lepší a znamená to, že máte spolehlivost. Máte zálohy,“ vysvětluje dál v úvodním videu tohoto článku ředitel NASA.

Dohromady s příspěvkem NASA i vlastními náklady firmy by tak Blue Moon měl stát 6,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 150 miliard korun. „Ano, je to správně. Blue Origin přispěje lehce přes 3,4 miliardy dolarů v rámci této snahy,“ potvrzuje v reportáži SZ Tech viceprezident Bezosovy firmy.

Kromě zvýšení četnosti letů na Měsíc a snížení jejich ceny investuje NASA do Blue Moon tolik i proto, že Bezosova firma teď při vývoji bude muset dohnat to, na co už Muskova firma měla dva roky. A to sice přizpůsobení se všem požadavkům, které úřad na schopnosti lodi má.