Největší a nejdražší rubín na světě. V aukci se prodal za 764 milionů korun

Dražba položky s pořadovým číslem 59 byla rychlá. Rubín zvaný Estrela de Fura šel do newyorské dražební síně s vyvolávací cenou rovných 30 milionů dolarů, tedy přibližně 660 milionů korun. Nakonec se prodal za 34,8 milionu dolarů, tedy 764 milionů korun.

Loni v dubnu rekordmana poprvé odhalili v Hong Kongu, odkud letěl na výstavu do Tchaj-peje, Singapuru, Ženevy a Dubaje a teď zamířil i do New Yorku a dražební síně aukčního domu Sotheby’s.